Giulia Salemi addio al suo grande sogno: l’importante decisione dell’influencer

Per Giulia Salemi si è appena conclusa un’importante esperienza lavorativa. L’ex Vippona, oggi nei panni della ‘bast*rda col tablet’, dallo scorso settembre era una delle voci di Good Times, il programma radiofonico su R101, al fianco di Marco Santini.

Per lei però l’esperienza in radio è giunta al termine. Cosa è successo? Scopriamolo insieme

Giulia Salemi costretta a dire addio al suo sogno

iIn una recente intervista, la Salemi ha fatto sapere che prendere questa decisione non è stato affatto semplice ma inevitabile. I troppi impegni di questo periodo l’hanno costretta a mollare il lavoro in radio, nonostante ne fosse innamorata.

I numerosi impegni sui social ed in tv avrebbero occupato in maniera importante Giulia, che ovviamente avrebbe voglia anche di concentrarsi sulla sua vita privata, motivo per il quale sarebbe arrivata a dover compiere questa rinuncia, seppur momentanea. Il suo però ha fatto sapere non è un addio ma una pausa momentanea.

“Sognavo da anni di fare la radio eppure oggi sono costretta a dire al, per il momento, a questo lavoro”, ha fatto sapere. “C’è da dire che da settembre ho letteralmente vissuto in apnea. E’ stato un periodo bellissimo lavorativamente parlando, ma che spesso mi ha portato a dormire tre ore a notte”.

Crisi superata a pieno con Pierpaolo Pretelli

Nei mesi scorsi si è parlato tanto anche della sua vita privata. Dopo due anni di relazione con Pierpaolo Pretelli, l’influencer purtroppo ha vissuto qualche mese di difficoltà. Tra lei e l’ex velino di striscia ci sono state incomprensioni che li hanno portati ad allontanarsi.

Una periodo no che però grazie all’amore e alla fiducia che li unisce, li ha portati a ritrovare il giusto equilibrio. Adesso, che la carriera per entrambi procede a gonfie vele sperano anche di poter allargare la propria famiglia.