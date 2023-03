Il cantante Macherato chiude i battenti? Milly Carlucci furiosa

Da giorni circolano strane voci sul futuro incerto de Il cantante Mascherato. A quanto pare il programma condotto da Milly Carlucci non sembra stia navigando in acqua tranqille e per questo motivo la Rai sembrerebbe intenzionata a chiuderlo.

Una notizia che ha fatto infuriare Milly Carlucci tanto che presa dall’ira, la stessa conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e svelare realmente come stanno le cose.

Milly Carlucci furiosa dopo le indiscrezioni circolate sul suo programma

La notizia lanciata da Dagospia sulla chiusura de Il Cantante Mascherato ha fatto il giro del web. Per questo motivo Milly Carlucci si è sentita in dovere di dire la sua e mettere a tacere i cattivi pettegolezzi. La conduttrice tiene molto a questo progetto anche se la quarta edizione non sta portando a nessun risultato positivo. Le prime due puntate, troppo lunghe e noiose, sono state seguite solo da due milioni di telespettatori e hanno perso la sfida contro Amici. Ecco a tal proposito la sua dichiarazione:

“Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!”, ha spiegato Milly su Instagram e Facebook. La presentatrice, inoltre, ha precisato che la quarta edizione de Il Cantante Mascherato andrà avanti fino alla fine prevista per il 22 aprile. Ma cosa ne sarà invece del prossimo anno?

Il Cantante Mascherato chiude: perché (forse) l’anno prossimo non andrà in onda

Se per questa edizione de Il cantante Mascherato non ci sarà nessuna cancellazione, incerta invece è quella futura. I costi della trasmissione condotta da Milly Carlucci sono troppo ingenti per la rete Rai, visto anche il riscontro che sta ottenendo con questa stagione.

Inoltre, secondo molti la causa principale del suo non decollo è dato soprattutto dal fatto che la trasmissione è lunga, noiosa e in particolar modo numerosi elementi da Ballando con le Stelle sono andati via e non aiutano lo spettacolo.