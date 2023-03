Tina Cipollari, altro che nozze con Vincenzo: ecco come stanno realmente le cose tra i due

Nei mesi scorsi si è parlato tanto delle nozze tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. L’opinionista di Uomini e donne dopo la fine della storia con Kikò Nalli si era legata sentimentalmente al ristoratore fiorentino e tra i due tutto procedeva a gonfie vele.

Una storia importante tanto da decidere di sposarsi. Durante la pandemia i due si erano un pò allontanati per poi ritrovarsi la scorsa estate. In una recente intervista, però la vamp di Frusinate ha fatto sapere di essere tornata single e che ad oggi non c’è nessun amore nella sua vita.

Tina Cipollari single: è finita di nuovo con Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari quindi è single e con Vincenzo è finita da un pezzo. A farlo sapere è stata lei stessa spiegando che ad oggi sono rimasti in ottimi rapporti. Motivo per cui qualche mese fa passando per Firenze si è recata nel suo locale per salutarlo.

“Ci siamo voluti molto bene, ma oggi ci frequentiamo come amici”. Con la fine della storia con Vincenzo, oggi la Cipollari si è detta desiderosa di trovare un nuovo amore, una persona che riesca a renderla felice e che la faccia sognare proprio come una ragazzina. Cerco un uomo tra i 55 e i 65 anni che sappia incuriosire e piacere.

Il rapporto tra Tina e Kiko Nalli oggi

Per chi avesse ancora dubbi sulla vita amorosa della Vamp ora può essere certo. Tina non ha un amore e ecco perchè nelle scorse settimane si è lasciata corteggiare da Ivan, il cavaliere svizzero che poi ha lasciato Uomini e donne per corteggiare Gloria Nicoletti. Nella lunga itnervista, Tina ha anche parlato del suo ex marito Kiko Nalli.

Con l’ex compagno l’opinionista ha tre figli e proprio per questo motivo i due sono rimasti in ottimi rapporti. Un rapporto armonioso e di rispetto che non fa altro che rendere felici e sereni i propri ragazzi.