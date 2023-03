Drusilla Gucci nuova sfuriata contro Francesco Chiofalo: “Sono esaurita…” gli ultimi sviluppi

Continua il botta e risposta tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. I due si sono recentemente lasciati in quando la donna non si fida del suo compagno. A rendere la faccenda ancora più intricata, poi, si è intromessa anche Maria Laura De Vitis.

L’ex di Paolo Brosio è stata avvistata in compagnia del personal trainer in atteggiamenti un po’ troppo complici. Ad ogni modo, attraverso i social i tre si stanno lanciando delle velenose stoccate. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Drusilla Gucci contro Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci si è resa protagonista di uno sfogo molto acceso contro il suo ex Francesco Chiofalo. La donna ha registrato delle Instagram Stories in cui ha detto di reputare davvero ridicolo questo mandarsi frecciatine attraverso i social. Tuttavia, la giovane ha ammesso di essere davvero esausta ed esaurita, pertanto, non vede altro modo se non questo per replicare alle dichiarazioni fatte sia dal suo ex sia da Maria Laura.

Nel corso del suo sfogo, poi, la Gucci ha lanciato una stoccata anche a quest0ultima. Nel dettaglio, ha detto che è vero che lei è appassionata di scheletri, ma c’è da fare una precisazione. Nel dettaglio, la giovane ha detto che lei, a differenza sua, li colleziona gli scheletri e li tiene esposti alla luce del sole, non li tiene nascosti nell’armadio. Questa stoccata, chiaramente, è stata una vera e propria allusione a quello che ci sarebbe stato tra Maria Laura e Francesco.

Francesco ha davvero tradito la sua ex con Maria Laura De Vitis?

Ad ogni modo, per il momento, non c’è stata nessuna ulteriore replica. Inoltre, non si sa per certo se, effettivamente, Francesco Chiofalo abbia tradito Drusilla Gucci oppure no. Il personal trainer ha sempre smentito ogni tipo di insinuazione sulla faccenda. Il giovane, infatti, ha dichiarato di non aver mai tradito la sua compagna. Con Maria Laura c’è solo un rapporto di amicizia.

I due si sono incontrati per strada e sono andati a fare dello shopping. Se sono apparsi vicini in alcuni scatti è solo perché lui le stava facendo sentire l’odore di un profumo che aveva appena acquistato. Anche Maria Laura ha avallato queste dichiarazioni. Tuttavia, Drusilla non sembra essere molto convinta delle loro parole, sta di fatto che sta continuando a lanciare stoccatine velenose.