Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi insultati pesantemente: la reazione di lui (FOTO)

In queste ore, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno ricevendo pesanti critiche da parte di alcuni utenti del web. I due non stanno perdendo un attimo da quando entrambi sono usciti dalla casa del GF Vip.

Sono sempre insieme e non esitano a condividere con i fan i momenti più salienti delle loro giornate. Tuttavia, malgrado i due abbiano una community molto estesa di fan, ci sono anche delle persone che non gradiscono molto i loro comportamenti. Pertanto, vediamo cosa è successo.

Gli insulti contro Edoardo e Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati pesantemente insultati in queste ore sui social. Nello specifico, ad essere preso di mira è stato l’account del ragazzo. Quest’ultimo ha condiviso una serie di IG Stories volte a mostrare ai fan cosa stessero facendo lui e Antonella in questi giorni. Un utente in particolare, però, non sembra essere esattamente una loro simpatizzante, per tale ragione ha sbottato duramente contro di loro.

La signora in questione ha commentato tantissimi video di Edoardo riempendo il ragazzo e la sua fidanzata di insulti. Nello specifico, infatti, la donna in questione gli ha detto di fare schifo, di essere ridicoli e di smetterla di esternare tutte queste sciocchezze social. In seguito, poi, gli attacchi della signora son andati in maniera più diretta verso la Fiordelisi. Nello specifico, infatti, l’influencer è stata accusata di essere una maleducata e una persona molto infantile e fastidiosa.

La replica di Donnamaria

Insomma, insulti davvero molto forti e coloriti contro Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo, allora, ha deciso di replicare a questa signora cos’ insistente, la quale ha inondato di messaggi direct l’account dell’ex gieffino. Ebbene, con estremo contegno ed educazione, Edoardo ha detto alla signora in questione di essere davvero pazza. Con queste brevi e concise parole, dunque, Edoardo ha messo a tacere questa hater.

Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla faccenda. Ad ogni modo, una cosa è certa. A fronte di una community molto vasta di persone che supportano e farebbero davvero di tutto per i Donnalisi, ci sono anche tante altre persone che non apprezzano questa coppia e i loro modi di fare. Questa, però, è una cosa del tutto normale quando ci si espone in maniera così evidente sia sui social sia in tv.