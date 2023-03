Oriana furiosa con gli autori del GF Vip dopo il “No”: la finale si mette malissimo

Manca davvero poco per la finale del Grande Fratello Vip. I concorrenti in Casa sono pronti a giocarsela tutta fino alla fine e ormai la tensione incomincia a giocare brutti scherzi. In questi giorni, i concorrenti hanno ricevuto degli abiti da indossare in occasione dell’ultima puntata del reality, ma quello di Oriana Marzoli avrebbe avuto un problema non da poco.

Per tale motivo, la venezuelana sarebbe corsa in confessionale a richiederne un altro e, sentendosi dire “no” dalla produzione, avrebbe perso le staffe.

Oriana Marzoli perde le staffe al Grande Fratello Vip per colpa di un vestito

Oriana Marzoli pare abbia perso letteralmente le staffe con la produzione a causa di un vestito. Per la finale tutti vogliono essere perfetti e la venezuelana come sempre vuole essere impeccabile. Tutti sono rimasti estasiati dalla scelta da parte del GF Vip, compresa la concorrente che desiderava indossare proprio quell’abito.

Tuttavia, provandolo, si sarebbe accorta che le misure erano sbagliate o meglio larghe. Immediata la richiesta in confessionale per richiedere un nuovo abito più piccolo, ma gli autori avrebbero risposto negativo. Il motivo? Essendo abiti realizzati per l’occasione, le sarte avrebbero bisogno almeno di due settimane per cucirli.

La regia costretta a chiamarla in confessionale

Stando a quanto accaduto, la venezuelana uscita dal confessionale si sarebbe sfogata con i suoi compagni. Oriana si è detta delusa in quanto voleva indossare proprio quell’abito. Alla fine Tavassi ha iniziato a prenderla in giro e lei ha ha perso le staffe. La Marzoli avrebbe usato parole che poco sono piaciute alla regia tanto da essere richiamata di nuovo.

Entrata in confessionale ancora una volta, la giovane avrebbe ricevuto una bella notizia. Pare che le verrà consegnato un nuovo vestito, diverso da quello inizialmente scelto, ma comunque piuttosto simile. Ad ogni modo, secondo buona parte degli utenti social, la reazione della gieffina sarebbe stata fin troppo esagerata e meritevole di sanzione.