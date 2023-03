Luca Salatino e Soraia Allam sono in crisi? Spuntano delle segnalazioni (FOTO)

Luca Salatino e Soraia Allam sono in crisi? Alcune persone che seguono i due protagonisti sui social hanno notato alcuni comportamenti un po’ ambigui. Per tale motivo, in molti stanno cominciando a sospettare che tra loro ci sia qualcosa che non va.

A riportare queste segnalazioni è stata anche l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha raccolto un po’ i commenti di molti utenti del web ed ha tratto delle conclusioni. Vediamo nel dettaglio che cosa pare stia succedendo.

I rumor sulla crisi tra Luca e Soraia

In queste ore sta circolando sul web una notizia alquanto triste che riguarda due ex protagonisti di Uomini e Donne. Nello specifico, le persone in questione sono Luca Slatino e Soraia Allam, i quali pare siano in crisi. I due ragazzi, infatti, hanno smesso di pubblicare contenuti in reciproca compagnia sui socia. Entrambi stanno conducendo delle vite separate e stanno aggiornando i fan in merito a cosa fanno nelle loro giornate.

Inoltre, c’è anche da dire che entrambi appaiono piuttosto provati mediante i social e un po’ tristi. In ogni caso, almeno per il momento, nessuno di loro si è sbilanciato su quanto starebbe accadendo nel loro privato. In più occasioni i due hanno ammesso di non essere molto propensi a spiattellare le faccende private attraverso i social, in quanto preferiscono risolvere tutte le faccende private lontano dai riflettori.

Ecco perché Salatino e Allam sarebbero separati

Ad ogni modo, la notizia circa un’ipotetica crisi tra Soraia Allam e Luca Salatino si è diffusa sul web in pochissimo tempo e sta generando molto sgomento. Un utente, però, ha dato qualche aggiornamento sulla faccenda. Nello specifico, la persona in questione ha detto di sapere il motivo per cui i due sarebbero separati. Attualmente, infatti, Luca pare si trovi a Roma per effettuare degli esercizi di fisioterapia per l’intervento che ha avuto di recente.

Al momento, dunque, sarebbe impossibilitato a viaggiare per spostarsi. Soraia, dal canto suo, sembrerebbe avere degli impegni per cui non può raggiungere il suo fidanzato a Roma. Ad ogni modo, il fatto che i due non si mandino neppure qualche piccola dedica mediante i social sta generando molte perplessità. Non resta che aspettare per vedere se ci saranno delle novità sulla faccenda e sei i due commenteranno in qualche modo quanto starebbe accadendo.