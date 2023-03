Uomini e donne oggi, scatta la censura più lunga di sempre: da casa tutti impazziti con il telecomando (VIDEO)

Attimi di panico a Uomini e donne oggi. Per alcuni secondi è andato via l’audio dal programma ma a quanto pare si è trattata di una censura lunghissima che ha visto protagonista proprio Armando. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Pochi istanti fa durante la puntata di uomini e donne, ancora una volta Armando è stato protagonista di un duro scontro prima con Gianni Sperti e poi con il cavaliere Alessio. Tutto è partito dalla presenza della nuova corteggiatrice arrivata nel programma per lui.

Uomini e donne: scatta la censura per Armando Incarnato

Solo ieri abbiamo visto che Incarnato ha deciso di tenere la ragazza, e oggi invece ha voluto mandarla via. Una decisione quella del bel napoletano che ha fatto andare su tutte le furie Sperti che lo ha criticato per essere superficiale e poco veritiero.

Armando si è giustificato dicendo che la giovane nonostante sia una bella ragazza non rispecchia i suoi canoni di bellezza e per questo non vuole proseguire.

Nella discussione tra i due si è aggiunta anche Tina che questa volta si è detta d’accordo con il collega opinionista. Ma il vero colpo di scena che ha lasciato i telespettatori senza parole, la lunghissima censura contro Incarnato.

Armando censurato per troppo tempo: il pubblico a casa non capisce

Durante la discussione tra Armando e Alessio che proprio come Gianni ha criticato il comportamento del collega, all’improvviso è saltato l’audio dal televisore. Non una censura per una parolaccia come spesso accade in tv ma molti secondi che hanno scatenato il panico trai telespettatori. Infatti, tutti hanno preso in mano il telecomando pensando di aver inserito il tasto muto per sbaglio. E invece… Maria ha pensato di censurare quasi tutto un discorso.