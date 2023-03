Un posto al sole, anticipazioni Lunedì 3 aprile: Marina ‘lascia’ Roberto e va via di casa

Una nuova settimana attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla soap opera italiana ci fanno sapere che anche nella puntata del 3 Aprile 2023, non mancheranno i colpi di scena.

La trama si concentra particolarmente su Marina e Roberto. I due sono in crisi per colpa di Lara e la Giordano presa troppo dai mille pensieri ha deciso di prendersi una pausa. Intanto, novità in arrivo anche per Franco e Angela: i due avranno diverse proposte lavorative.

Un posto al sole: Marina lascia Roberto da solo e va via di casa

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Marina e Roberto sono davvero in piena crisi. La coppia sta attraversando un brutto periodo e non sa davvero come fare. Il Ferri dopo il piccolo incidente che è capitato a Tommasino si è molto avvicinato a Lara e questo ha reso ancora più instabile la Giordano.

Per questo motivo presa dai troppi brutti pensieri, la donna decide di lasciare la sua casa e di partire per Londra. Gli spoiler però ci fanno sapere che qui incontrerà una vecchia conoscenza che cambierà molte dinamiche nella sua vita. Di chi si tratta?

Anticipazioni, Samuel troppo preso da Micaela

Nel corso della puntata in onda il 3 aprile, vedremo Samuel sempre più in difficoltà. Il ragazzo non sa se lasciarsi andare alle follie con Micaela oppure rimanere fedele a Speranza e continuare con la loro relazione e la loro vita, diventata però molto monotona per il giovane aiuto chef.

Il Piccirillo chiede consiglio a Nunzio, con la speranza che l’amico possa dargli una mano a fare chiarezza nel suo cuore. Angela riceve un’allettante proposta di lavoro che la porterebbe di nuovo a lasciare la sua casa. La Poggi sceglie di non farne ancora parola con Franco, vedendolo fin troppo preso da altro e spaventata dalla sua reazione.