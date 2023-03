Finale GF Vip a rischio per un vippone: Signorini interviene in diretta e scatta l’ammonizione

Nuova ammonizione per un concorrente del GF Vip. Anche questa volta a finire nel mirino Edoardo Tavassi. Tutto è successo durante il daytime di oggi dove Alfonso Signorini è intervenuto in diretta chiamando il fratello di Guendalina all’appello. Un paio di giorni fa il romano è stato protagonista di una lite con la sua fidanzata all’interno della Casa.

Dopo aver iniziato un gioco con i loro compagni, Micol ci era rimasta molto male nello scoprire che il ragazzo non sapeva rispondere a varie domande riguardanti la sua persona, come ad esempio dove fosse nata o come si chiamasse sua nonna.

Questo ha dato il via ad una forte litigata tra i due, che si è esaurita nel Van. Provando a non farsi sentire, il vippone l’ha insultata pesantemente usando termini che non sono piaciuti affatto ai telespettatori. Ecco che oggi è intervenuto Alfonso dicendo la sua e lanciandogli un ultimatum

Alfonso Signorini da un ultimatum a Edoardo Tavassi

Alfonso Signorini è intervenuto nel daytime del GF Vip andato in onda oggi 31 marzo per richiamare il vippone. Date le nuove direttive imposte dalla Mediaset da ormai un mese, ai concorrenti è ormai vietato usare certi termini, litigare in modo acceso o dire parolacce.

Per questo motivo sono stati squalificati Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Mancando solamente 3 giorni alla fine e stranamente non è stato adottata la stessa punizione per Tavassi. Cosa che ha fatto infuriare il web.

Ma cosa gli ha detto Signorini? In poche parole il conduttore ha invitato il vippone a non usare più certi termini e certi atteggiamenti. Già era stato richiamato qualche settimana fa e ora che è a un passo dalla finale sarebbe peccato rovinare tutto. Lo sa che le parole dette a Micol sono state riferite in privato ma questo non esclude il suo brutto moto di agire…

Il web si divide a metà sul richiamo di Tavassi

Questo provvedimento del conduttore ha scatenato vari dissapori tra i fandom dei diversi vipponi. Questi ultimi, infatti, sostengono che Tavassi abbia ricevuto una protezione maggiore rispetto a Dal Moro e Donnamaria. Dall’altra parte, invece, i fan di Edoardo e Micol sostengono che il richiamo sia stato eccessivo, dato che non erano stati alzati i toni e si trattava di una semplice discussione. Insomma, se qualcuno ha creduto che la finale per Edoardo fosse a rischio può dormire sogni tranquilli