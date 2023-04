Isola dei famosi, nuovi concorrenti in arrivo: ecco il cast completo

Dopo mesi di indiscrezioni e di pettegolezzi finalmente è arrivato il momento tanto atteso. L’isola dei famosi sta per iniziare e salvo cambiamenti la partenza è fissata per il prossimo 17 aprile. Chi prenderà parte al programma?

Quello che sappiamo con certezza è che accanto ad Ilary Blasi che anche quest’anno sarà al timone del reality troveremo Vladmir Luxuria e Enrico Papi. Per quanto riguarda l’inviato invece confermato ancora Alvin. E i naufraghi invece?

Nuovi concorrenti all’Isola dei famosi: ecco il cast completo

Dopo tanti rumors ecco che in queste ore sono stati ufficializzati tutti i nomi dei concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi. A voi la lista completa: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise, Marco Predolin, Christopher Leoni (modello), Cristina Scuccia, Claudia Motta, Andrea Lo Cicero (ex rugbista), Gian Maria Sainato (influencer), Alessandra Drusian e Fabio Ricci (I Jalisse), Helena Prestes (modella), Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento

Come detto in precedenza, il reality debutterà su Canale 5 il 17 aprile subito dopo la finale del GF Vip. Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno Pier Silvio Berlusconi, proprio come è successo con il programma condotto da Signorini ha detto no al trash e quindi anche qui verranno presi seri provvedimenti nel caso in cui si superassero i limiti consentiti di volgarità e di atteggiamenti poco tollerabili.

Il caso del concorrente puzzolente

Nei giorni scorsi è circolata in rete anche un’altra strana indiscrezione. Nel dettaglio si è parlato molto di un concorrente che sarebbe stato allontanato dal programma. Si è parlato di un cantante napoletano molto famoso che ha dovuto rinunciare alla partenza per un problema molto particolare.

Secondo alcuni avrebbe un problema di sudorazione eccessiva, non tollerabile. Alcuni siti hanno riferito addirittura che una donna avrebbe chiesto alla produzione di mandarlo via definitivamente. Precisiamo che ad oggi non sappiamo con certezza se questa news è vera o meno.