Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi a nozze: scelta la location da sogno

Molto probabilmente la proposta di Pio e Amedeo ha sortito i suoi effetti. Stando a diversi rumors, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero a un passo dal matrimonio. “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”, è il titolo dell’ultimo numero del magazine Vero che ha lanciato per primo l’indiscrezione.

Il riferimento è chiaramente al diktat dell’ad di Mediaset. Al figlio del Cavaliere, infatti, non sarebbe andata giù la troppa volgarità mandata in onda su Canale 5 precisamente al GF Vip. Per questo motivo si è trovato costretto ad intervenire in prima persona e a dettare regole più severe.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin a nozze?

Tornando alle nozze, la conduttrice di Verissimo non ha mai nascosto la volontà di unirsi legalmente con Berlusconi jr. Non a caso, durante Felicissima sera, la Toffanin non si è sottratta alle battute sul tema. “Visto che il mondo è cambiato, possiamo fare che i testimoni lo chiedono allo sposo che poi lo chiede alla sposa. Così gli mettiamo un po’ di pressione“, ha ironizzato Amedeo.

Per ora non sappiamo se i due convoleranno a nozze realmente o meno ma come detto in precedenza la conduttrice televisiva non ha mai nascosto un possibile passo. In più di un’occasione la Toffanin ha ribadito che lei e il suo compagno si sentono già una famiglia ma questo non esclude un possibile passo importante.

La possibile location per le nozze della coppia

Già lo scorso anno, si è parlato molto di nozze tra Pier SIlvio e Silvia Toffanin. La coppia sta insieme dal 2001 e dalla loro unione sono nati due bambini. Secondo alcune indiscrezioni la location da sogno per celebrare il fatidico si sarebbe proprio la loro dimora. Nel 2022 Pier Silvio ha comprato una proprietà nella cittadina ligure.

Si tratta di Villa San Sebastiano, risalente al 1500 e del valore di circa venti milioni di euro, vanta 15 camere da letto, 11 bagni, oltre un ettaro e tre di vigneti e uliveti, una piscina con vista sul Golfo del Tigullio per un totale di oltre mille metri quadrati…