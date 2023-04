Uomini e donne: tutti i tronisti, cavalieri e dame che hanno perso la vita, vi ricordate del giovane Antonello?

Uomini e donne va in onda su Canale 5 dal lontano 2001. Nel corso di questi anni sono stati tanti i tronisti, cavalieri e dame che hanno preso parte al programma e che ancora oggi sono rimasti nel cuore di tanti telespettatori. Purtroppo, molti di questi hanno perso la vita, vediamo insieme chi…

Uomini e donne: i tronisti e corteggiatori venuti a mancare al trono classico

Come detto in precedenza, nel corso di questi venti anni di messa in onda, molti sono stati i personaggi che hanno preso parte a Uomini e donne. Alcuni sono diventati famosi, mentre altri sono finiti nel dimenticatoio. Oltre al lato ludico, però, ce n’è anche uno triste da prendere in considerazione. Sono diversi, infatti, i volti che hanno perso la vita, sia del trono Over che di quello Classico.

Tra i personaggi morti non possiamo che iniziare dall’ex tronista Antonello Zara, che ha perso la vita a soli 31 anni in seguito ad un incidente stradale. Come lui anche Riccardo Ravalli, che è deceduto a 39 anni, sempre a causa di un incidente pochi anni fa. Parlando sempre del trono classico impossibile dimenticare Manuel Valicella che si è tolto la vita la scorso anno a soli 35 anni.

Fabio Donato Saccu, invece, è scomparso a 46 anni per colpa di un tumore. Il grande pubblico era molto affezionato anche a Paola D’Andrea, che faceva parte del pubblico parlante venuta a mancare pochi mesi fa. L’opinionista è morta a causa di un tumore.

Trono Over: addio a Rosetta, Giuseppe e Maria

Il pubblico affezionato di Uomini e Donne ricorderà con affetto Rosetta, scelta da Maria De Filippi come opinionista dopo la sua partecipazione a C’è posta per te. La signora è morta a 93 anni per cause naturali.

Del trono over impossibile dimenticare anche Giuseppe Grieco, deceduto a 90 anni. All’età di 80 anni è scomparso Mario Carducci, portato via da un infarto. Infine, sono morte anche Renata Di Ancona a 91 anni e la frizzante Maria S. morta per un aneurisma celebrale.