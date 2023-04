Antonino Spinalbese dopo il GF Vip cambia lavoro: un vero e proprio sgarro a Belen”

Da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è mostrato poco e niente sui social se non accanto a sua figlia Lune Maria.

Della sua vita privata si sa molto poco, infatti, come sempre cerca di evitare pettegolezzi e gossip che riguardano al sua sfera intima. Eppure, di recente è stato paparazzato accanto alla sua nuova fiamma, Carolina Stramare.

Antonino Spinalbese si lancia in una nuova avventura: ecco il suo nuovo impiego dopo il GF Vip

Dopodiché, si è diffusa anche un’altra notizia riguardante Spibalbese, che, questa volta, fa riferimento sulla sua carriera. Com’è noto, prima di conoscere Belen Rodriguez, l’ex vippone lavorara come hair-stylist in uno dei saloni più rinomati di Milano. A quanto pare, però, il parrucchiere starebbe dando una svolta alla sua vita professionale. Antonino, infatti, avrebbe aperto un’agenzia di talenti e sarebbe diventato il manager di se stesso.

Stando alle indiscrezioni l’agenzia si chiamerebbe “Stan Management” e il primo assistito sembra essere proprio Spinalbese. Inoltre, avrebbe già preso sotto la sua ala due personaggi noti del mondo dello spettacolo, nonché sue conoscenze: Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti.

Chi ha rifiutato la proposta dell’ex Vippone

La coppia nata a “Uomini e Donne” ha scelto di affidarsi all’ex di Belen per la loro carriera. Sempre rimanendo in tema GF Vip, Antonino starebbe approfittando dei mesi passati nel reality per arruolare altri ragazzi ma al momento qualcuno pare abbia rifiutato l’offerta.

Negli anni passati, Antonino ha fatto parte dell’agenzia creata dalla sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Oltre alla modella argetina, ne fanno parte anche personaggi molto noti come la sorella Cecilia Rodriguez, la conduttrice Caterina Balivo e molti influencer di spicco nel mondo dei social. Dopo la rottura tra i due avvenuta suppostamente a fine del 2021, l’hair-stylist ha deciso di lasciare l’agenzia e ad oggi ha voluto introdursi anche lui in questo mondo da solo.