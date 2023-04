Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli fuori: al suo posto spunta una conduttrice Mediaset molto discussa!

Ancora non è iniziata una nuova edizione di Ballando con le stelle ma già si pensa a cosa potrebbe accadere il prossimo anno. Rumors parlano chiaro di un addio da parte di Selvaggia Lucarelli tanto che in queste ore sono spuntati già i possibili nomi della sostituta.

Laddove ciò dovesse accadere, Milly Carlucci perderebbe una pedina fondamentale del programma. Perché, senza troppo girarci , al di là di simpatie o antipatie, se c’è una figura della giuria difficilmente sostituibile quella è proprio la Lucarelli. Quindi cosa succederà se la giornalista davvero lascerà il talent?

Chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle?

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, se ciò dovesse accadere, di certo non sarà un’ assenza inosservata. In queste ore in rete sono circolati però i possibili sostituti della giornalista e tra questi è spuntato anche il nome di una conduttrice Mediaset. Ecco quanto fa sapere tvBlog.

“Si viaggia per indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso, che secondo il tele mercato di queste ultime ore non sarebbe più a Mediaset nella prossima stagione”. Sicuramente, invece, al loro posto ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

Le altre tre opzioni per Milly Carlucci

Sempre TvBlog ha parlato anche di un’altra possibile presenza che potrebbe sostituire Selvaggia. Si tratta di un’altra giornalista, Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve (Rai Due). Anche lei potrebbe essere presa in considerazione se ci fosse bisogno di rimodellare il corpo dei giurati.

Inoltre non meno discutibile anche la possibile presenza dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, attualmente alla guida di Ciao maschio , e Luisella Costamagna, che è salita sul gradino più alto del podio in qualità di concorrente nell’ultima edizione di Ballando.