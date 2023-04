Orietta Berti truffata, “Sfruttata per scopi illeciti!”. La denuncia dell’opinionista mette in allarme

Cosa è successo alla cantante Orietta Berti? Purtroppo non è la prima volta che un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo viene truffato per scopi illeciti. L’artista che ieri è intervenuta a La Vita in diretta di Alberto Matano ha parlato di quanto le è accaduto lanciando anche un messaggio a ai suoi colleghi.

C’è da dire che quello che le è successo spesso è stato raccontato anche a Striscia la Notizia, dove molti Vip si sono ritrovati truffati e sfruttati.

Orietta Berti truffata e sfruttata : scatta la denuncia

La cantante e attuale opinionista del GF Vip pochi giorni fa, ha fatto sapere che si è presentata in questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un raggiro di tipo economico.

Sembra invece che l’immagine della nota cantante sia stata usata e sfruttata per scopi commerciali sul web. Un tipo di truffa sempre più diffuso nel mondo dello spettacolo e di cui spesso è anche difficile accorgersene. Infatti, nella maggio parte dei casi i diretti interessati se ne accorgono perchè qualcuno li segnala

Per questo motivo Orietta Berti non ha fatto silenzio e si è recata dai Carabinieri per sporgere denuncia. Usare l’immagine di altre persone per vendere o sponsorizzare prodotti o altro è un reato e chi sbaglia deve pagare.

Orietta Berti come Maria De Filippi e tanti altri

Qualche anno fa la stessa cosa che è accaduta a Orietta Berti è successa anche a Maria De Filippi. Infatti, della questione all’epoca se ne occupò proprio Striscia la notizia. In pratica qualcuno aveva usato foto private della De Filippi per sponsorizzare sui social e via web crede e prodotti snellenti. In quella occasione sia la conduttrice che il giornalista del tg satirico invitarono tutti a fare attenzione, precisando che in quel caso Maria non era a conoscenza di nulla…