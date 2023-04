Uomini e donne, Armando Incarnato sbotta dopo l’ultima puntata: “Ipocriti del caxxo, lavatevi la coscienza”

Chi ha seguito Uomini e donne nella puntata di ieri sicuramente ha assistito al duro confronto tra Armando e gli opinionisti del programma. Ancora una volta Incarnato è stato accusato di essere falso e di stare nel format solo per visibilità

Tutto è accaduto dopo che ha deciso di chiudere la conoscenza anche con la giovane ragazza arrivata di recente per lui. Dopo meno di 24 ore la corteggiatrice è stata mandata a casa. Una scelta non digerita da Gianni e Tina che come si è visto lo hanno massacrato. Ecco a distanza di poche ore dall’accaduto, Armando ha deciso di lanciare una frecciatina a tutti coloro che si sono scagliati contro di lui

Armando Incarnato nel mirino di Gianni e Tina

Armando fa parte del parterre di Ued da diversi anni e grazie al suo caratterino si è fatto molto conoscere sia dai telespettori che dal pubblico presente in studio. Ultimamente una giovane dama che di professione fa l’avvocato ha deciso di corteggiarlo ma come detto in precedenza la sua presenza è durata davvero pochissimo.

Solo un’uscita tra i due, il tanto è bastato al cavaliere per capire che la ragazza non potrebbe mai essere la donna ideale della sua vita. I due sono usciti a cena e il giorno successo l’ha mandata a casa.

Una scelta che ha fatto infuriare Gianni Sperti che in puntata lo ha criticato pesantemente per la sua troppa superficialità. Secondo l’opinionista Armando si basa molto sull’aspetto fisico. Ma non solo solo alle accuse di Gianni si sono aggiunte anche quelle di Tina che ha addirittura insinuato che il cavaliere potrebbe avere una donna a casa. Motivo per cui ad oggi non trova nessuno

Il cavaliere di Uomini e donne risponde e attacca chi lo insulta

Nel giro di queste ore è diventato virale un post pubblicato dal cavaliere. Armando ha lanciato una vera e propria frecciatina a chi lo ha insultato e criticato fino ad oggi. in molti infatti vedono questa frase una vera stoccata a Gianni, ecco le sue parole: “Io lavo la macchina voi lavatevi la coscienza, ipocriti del caxx0