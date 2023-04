Sonia Bruganelli tornerebbe al GF Vip ma solo ad una condizione che fa molto discutere!

Per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli ha vestito i panni di opinionista al GF Vip. Nella passata edizione è stata affiancata da Adriana Volpe mentre quest’anno da Orietta berti.

La moglie di Paolo Bonolis ha già annunciato il suo addio al programma ma come si legge nel titolo dell’ultima intervista concessa a Vanity Fair, tornerebbe nel suo ruolo per un solo motivo. Vediamo insieme quale

Perchè Sonia Bruganelli tornerebbe al GF Vip

Come in molti avranno già capito Sonia Bruganelli vestirebbe di nuovo i panni di opinionista al Grande Fratello Vip 8 solo per un motivo, quello economico. “Tornerei al Grande Fratello solo per i tanti soldi ricevuti”, si legge.

A postare l’intervista è stata proprio la moglie del conduttore romano, pochi istanti fa sul suo account social. Un’affermazione che di certo lascia perplessi e ovviamente non può far altro che alimentare i pettegolezzi che circolano da sempre su di lei.

Sonia non è ben vista da molti appassionati del reality, infatti, in tanti credono che il suo posto a Canale 5 lo ha meritato solo grazie a suo marito. Nessuno sa però che la Bruganelli è una grande lavoratrice.

Quanto ha incassato la moglie di Bonolis al GF Vip

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto il fatto di guadagnare molti soldi, come ha dichiarato in diverse interviste. Ma quanto ha guadagnato nel ruolo di opinionista al GF Vip 7? Beh, dei suoi compensi se ne è già parlato in passato e sul suo cachet si è scatenato un vero e proprio mistero.

Su Instagram sono piovute critiche pesanti riguardo alla cifra che la moglie di Paolo Bonolis guadagna per ogni puntata, stimata tra i 10 e i 12 mila euro. Considerando che l’edizione del reality termina ad aprile 2023, il guadagno totale si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro. Assolutamente non poco