Uomini e Donne spoiler 3 aprile: bufera contro Riccardo e decisione per Silvia

Lunedì 3 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al contenuto della prima parte della registrazione del giorno 1° aprile. Come di consueto, si partirà dal trono over.

Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto Silvia e Riccardo. La prima racconterà come stiano procedendo le cose con il nuovo corteggiatore venuto in studio per conoscerla e Anche Riccardo farà lo stesso, ma le cose prenderanno una piega molto movimentata.

Bufera contro Riccardo a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 3 aprile di Uomini e Donne vedremo che ci saranno delle novità al trono over. Nel parterre arriveranno tre persone nuove, le quali si presenteranno e racconteranno un po’ di loro. In seguito, poi, si passerà a parlare di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è tornato in studio dopo un’assenza di alcuni giorni. Per lui è scesa una nuova dama, la quale è apparsa molto interessata a conoscerlo.

Le cose tra loro, però, non sono decollate. Nella messa in onda in questione, infatti, vedremo che Riccardo prenderà la decisione di interrompere questa frequentazione. In studio scoppierà il caos in quanto tutti si scaglieranno contro il cavaliere per non essere stato abbastanza propenso a dare una chance alla donna in questione. Ad ogni modo, la conoscenza tra i due si interromperà.

Spoiler 3 aprile: la decisione di Silvia

Per quanto riguarda Silvia, invece, nella puntata del 3 aprile di Uomini e Donne vedremo che anche lei prenderà la decisione di chiudere la conoscenza con il nuovo cavaliere. In particolar modo, vedremo che la donna ammetterà di essere alla ricerca di una certa serenità e stabilità, cosa che l’uomo non sembrerà essere in grado di darle. A tal riguardo, infatti, la protagonista ammetterà che lui ha perso il lavoro e questo potrebbe essere motivo di malessere tra i due.

In studio scoppierà il caos, in quanto tutti attaccheranno la donna per la drastica decisione presa. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la donna non avrà nessun corteggiatore alla sua corte. Tina Cipollari, come sempre, si scaglierà contro di lei. Stavolta, però, i presenti in studio si schiereranno dalla parte della dama torinese. Questo, dunque, spingerà l’opinionista a lasciare lo studio in maniera piuttosto infastidita. Anche al trono classico ci saranno delle novità, ma dei più giovani si parlerà nelle prossime puntate.