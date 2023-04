Amici, Alessandra Celentano come Nikita del GF Vip: il web impazzisce dopo le parole di Malgioglio

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Serale di “Amici“. Come nei primi due appuntamenti, Alessandra Celentano ha sfoggiato un nuovo impressionante look che ha fatto molto parlare il pubblico.

Nelle settimane precedenti, la Maestra aveva indossato due parrucche color argento che ricordavano molto il taglio della protagonista femminile de “Il Diavolo veste Prada”. Questa volta, invece l’ex ballerina ha deciso di svoltare ancora una volta la sua immagine e ha optato

Web impazzito per il look della Celentano ad Amici

Proprio per questo motivo il popolo del web si è di nuovo scatenato con i paragoni e molti l’hanno trovata somigliante a Nikita Pelizon. Ad un certo punto, sembrava che anche un giudice avesse pensato alla finalista del GF Vip dopo aver visto la Celentano. Come mai? Cristiano Malgioglio mentre cercava di votare, si è lasciato distrarre dal nuovo look della Celentano. “Ma, io vedo lei e mi sembra Nikita”, ha detto.

Gli utenti di Twitter sono subito impazziti, pensando stesse parlando della concorrente del reality. In realtà, però, non è stato così. Cristiano ha, infatti, aggiunto “la protagonista di quel film”. A chi si riferisce? Facendo una ricerca si riferisce alla protagonista di un film diretto negli anni 90 solo che a differenza della Celentano la prima sofggiava un capello corto.

Anche Angelina Mango non passa inosservata

Nel corso della puntata di Amici che ha visto l’eliminazione di Samu, molti telespettatori non hanno potuto non notare nemmeno il look di Angelina Mango. Anche in questo caso, la cantante ha indossato lo stesso abito utilizzato da Oriana Marzoli in una vecchia puntata del reality di Canale 5.

Insomma, stasera sembra esserci stato un “crossover” tra i programmi della Mediaset. C’è da dire però che il suo outfit è piaciuto tantissimo.