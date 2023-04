Uomini e donne anticipazioni: grandi ritorni in studio, pubblico in delirio

Il primo aprile si è registrata una nuova puntata i Uomini e donne. Come ci fanno sapere le anticipazioni nel corso di questa registrazioni Lavinia ha scelto il suo Alessio.

Per assistere alla scelta della Mauro ha fatto il ritorno in studio una neo coppia tanto amata del Trono Classico. Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Uomini e donne anticipazioni: ritorno in studio per una coppia, Lavinia sceglie

La coppia nata da pochissimo a Ued ha deciso di partecipare alla scelta e per l’occasione sono stati gli ospiti di questa registrazione. Presenti anche la sorella di Corvino e quella di Campoli.

Un ritorno molto atteso quello di Federico e Carola, su cui le luci dei riflettori sono ancora abbastanza accese. Infatti, i fan sono sempre curiosi di sapere come procede la loro storia dato che negli ultimi tempi non sono molto attivi sui social.

Le anticipazioni come ormai sono note a tutti, fanno sapere che Lavinia ha scelto Alessio Corvino e lui le ha detto di si. Una grande emozione da parte del pubblico che sperava in un lieto finite per loro due.

Nicole, invece, ha portato in esterna solo Andrea. Lui è apparso molto arrabbiato nei suoi confronti e per questa ragione si sono lasciati in malo modo

Anticipazioni trono over: Silvio ancora protagonista

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Silvio ha lasciato il parterre. Nel programma sono arrivati tre nuovi cavalieri pronti a mettersi in gioco. Si è parlato anche di Silvia che ha deciso di chiudere la sua conoscenza con il signore che stava frequentando.

Nel corso della puntata si è parlato anche di Riccardo. Il tarantino ha deciso di chiudere la conoscenza con la ragazza da poco arrivata ed è stato sommerso da critiche da parte di Tina e Gianni. Secondo gli opinionisti Guarnieri non è interessato a nessuna.