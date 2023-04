Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip già pronta per un nuovo reality

Da poco terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi secondo alcune indiscrezioni sarebbe già pronta per un nuovo reality. Nonostante le continue critiche che ha ricevuto all’interno della Casa la Vippona ha comunque suscitato molto interesse da parte del pubblico e per questo motivo la giovane è molto amata.

Secondo alcune indiscrezioni l’ex spadista sarebbe stata contattata per partecipare ad un altro programma e presto potremmo vederla altrove. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli su questo pettegolezzo

Antonella Fiordelisi pronta per l’isola dei famosi 2023: cosa bolle in pentola

Secondo alcuni amici molto vicini all’ex fiamma di Francesco Chiofalo, Antonella ha voglia di fare televisione e per questo motivo ha chiesto esplicitamente alla sua famiglia di stare fuori dalla sua vita. Dopo quello che è successo al GF Vip ora la giovane vuole che i suoi si facciano da parte, per camminare da sola, specie con il suo Edoardo.

“Pare che sia stata contattata per l’Isola dei Famosi ma non sa ancora cosa fare”. Ovviamente un eventuale partecipazione all’isola mettere alla prova la sua storia d’amore che fino a questo momento non si è mostrata stabile, soprattutto per la gelosia di lui

L’ex Vippona già contatta da Ilary Blasi

C’è da precisare però che il cast del reality condotto da Ilary è stato chiuso da qualche settimana ma Antonella Fiordelisi potrebbe entrare in corsa. Il programma finirà agli inizi di giugno ma se gli ascolti andranno bene potrebbe essere allungato fino alla fine del mese. Cosa deciderà di fare l’ex gieffina?

Antonella Fiordelisi ha fatto sapere che già in passato, in particolare nel 2019, è stata contatta da Ilari Blasi per partecipare a L’isola dei famosi. Una richiesta che all’epoca ha dovuto rinunciare proprio a causa dei suoi genitori che le hanno imposto di non partire.