Finale GF Vip7: Oriana non vincerà spunta già il nome del vincitore del reality: è bufera

Grande attesa per lunedì 3 aprile per la finale del Grande Fratello Vip. Chi vincerà questa settima edizione del reality? Per qualcuno non ci sono dubbi, di certo a portare a casa la vittoria non sarà Oriana Marzoli. Andiamo a vedere insieme perchè

Patrizia Rossetti non ha dubbi: Il GF Vip 7 lo vincerà lei|!

Ad esserne certa è l’ex vippona Patrizia Rossetti, intervistata da Radio Cusano Campus. La presentatrice televisiva ha fatto sapere che per lei il GF Vip sarà vinto da Nikita Pelizon. Stando al suo pensiero la modella fin dal primo giorno che è entrata in casa è sempre stata coerente, educata e non ha mai litigato con gli altri in maniera esagerata.

“ E’ stata un esempio di tranquillità. Su chi vincerà, noi ci aspettiamo un personaggio che ha fatto un bel percorso e poi arriva quella persona che non hai mai calcolato, tipo Alberto De Pisis o Milena Miconi. Bisogna vedere. La Rossetti ha porti continuato dicendo che per lei Oriana è esclusa dalla vittoria perchè a suo parere ha già ottenuto un ottimo traguardo.

Cosa dicono i pronostici sul possibile vincitore del GF Vip 7

La finale è ormai ad un passo, ma prima di scoprire chi sarà il vincitore indiscusso del GF Vip 7, ci sarà spazio per l’ultimo eliminato: solo uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi accederà all’ambita finalissima, affiancando i già finalisti Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Ma dunque, chi sarà il vincitore? I bookmakers hanno già avanzato i relativi pronostici secondo i quali a classificarsi agli ultimi posti saranno molto probabilmente Alberto e Milena. Secondo i pronostici, a differenza da quello che pensa la Rossetti a portare a casa la vittoria sarà proprio Oriana seguita poi da Edoardo Tavassi.

Ovviamente, precisiamo che si tratta solo di scommesse e per sapere chi vincerà la somma prevista, dovremmo aspettare la diretta di domani.