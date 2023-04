Lorella Cuccarini? “Un titolo che non le spetta”: scoppia il caso ad Amici

Il primo aprile è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici., condotta ovviamente da Maria De Filippi. Ecco però che in rete sono iniziate a piovere clamorose accuse su due assoluti protagonisti della trasmissione, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Ad aprire il fuoco è un grande ex del talent-show della De Filippi, ossia l’ex professore Luca Jurman, che dice la sua in un’intervista a Nuovo Tv. L’ex insegnante possiamo dire non è stato affatto clemente con il suo collega lanciando bordate a dir poco sconvolgenti.

L’ex insegnante di Amici affonda Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Luca Jurman che per anni è stato insegnante di canto nella scuola di Amici ha lanciato frecciate pesanti al collega, in una recente intervista. Secondo l’ex professore, Rudy Zerbi non dovrebbe fregiarsi del ruolo di professore di canto, in barba al fatto che lo sia ormai da molti anni.

Ma non solo, l’affondo è arrivato anche a Lorella Cuccarini con queste testuali parole: “Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”. Luca ha fatto sapere che la Cuccarini è stata sua allieva e sono molto amici, mentre con Zerbi il rapporto si è incrinato quando lui “è cambiato per la sua voglia di esposizione mediatica”. Resta il fatto che secondo Luca Jurman i due non sarebbero adeguati al ruolo televisivo che ricoprono: “Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto”.

Pubblico contro alcune scelte di Maria De Filippi

Ieri sera, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno regalato un altro siparietto molto divertente al pubblico di Amici. La coppia si è esibita in una performances da urlo ed ecco che qui si è scatenato il putiferio.

Infatti, molti telespettatori si sono trovati d’accordo con le parole sopra citate da Jurman. Ormai, il talent si è trasformato più in uno show che in un programma alla ricerca di talenti…