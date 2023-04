Uomini e donne anticipazioni, rivoluzione al trono over: ritorna una vecchia coppia ora in crisi

Il due aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo aver dato largo spazio al trono classico, come sempre si è passati agli over.

In particolar modo in studio hanno tenuto banco le vicende amorose di Armando e Riccardo. Con grande stupore è tornata anche una vecchia coppia over che però è in crisi. Ma andiamo a vedere i dettagli

Uomini e donne anticipazioni: Armando e Riccardo si mettono di nuovo in gioco

Come riportano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, al trono over nella registrazioni ci sono stati molti colpi di scena. Possiamo definirla una vera e propria rivoluzione, in quanto dopo le ramanzine di Tina e Gianni due protagonisti pare abbiano deciso di mettersi in gioco.

Si tratta di Riccardo Guarnieri che ha rivelato di voler conoscere una donna del parterre. Lo stesso anche Armando, il giovane napoletano sta sentendo una ragazza nuova e ha dichiarato che le piace moltissimo. Anche lei ha rivelato che nel corso della loro uscita sono stati molto bene assieme.

Alessandro e Pamela tornano in studio ma sono in crisi

Chi ha seguito nelle precedenti puntate Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Pamela e Alessandro. I due si sono frequentati per pochi mesi ma il cavaliere ha subito capito che la dama fosse la donna della sua vita

Così per invitarla ad uscire le ha portato un anello e le ha chiesto di viversi fuori. Tornato nello studio la coppia ha raccontato che purtroppo le cose non vanno come sperava. Lui ha lamentato il fatto che lei è spesso assente. Lui è molto geloso e non le lascia la libertà che Pamela vorrebbe. A tal proposito il cavaliere pare sia arrivato a Ued con l’idea di lasciarla ma grazie a l’aiuto di Maria, i due sono tornati assieme a casa.