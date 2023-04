Scoop al GF Vip: Giulia Salemi opinionista al posto di Sonia Bruganelli? Per ora non ci sono dubbi

Manca davvero poco per la finale del Grande Fratello Vip. Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento del reality, chi avrà la meglio? Chi poterà a casa il montepremi?

Intanto, in rete già si parla della prossima edizione che vedrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini. Mistero invece sulle opinioniste dato che sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti hanno già rinunciato al loro ruolo. Ed ecco che proprio pochi giorni fa è spuntato già il nome della possibile sostituta che potrebbe essere proprio Giulia Salemi

Giulia Salemi come opinionista al GF Vip 8?

Sonia Bruganelli non tornerà al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. A confermalo è stato lei stessa spiegando anche il perchà Sonia ha precisato che la tv le toglie tanto tempo e lei ha già un altro lavoro impegnativo…

Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso”.

Alla domanda se cambierà idea, Sonia ha risposto un secco no precisando che vedremmo molto bene al suo posto Giulia Salemi. E’ arrivata l’ora per lei di di vivere questa nuova esperienza anche perchè lo merita, ha precisato.

Sonia Bruganelli: ecco per me chi vince il GF Vip

L’opinionista ha le idee chiare anche a proposito del possibile vincitore di questa edizione. È certa si tratterà di una donna. Una tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, che cita nonostante i loro scontri: “Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato”.

Prima di concludere, Sonia ha anche aggiunto che secondo lei, Antonella nonostante tutto, meritava la finale. La Fiordelisi è stata una concorrente molto valida, si è messa in gioco e quindi doveva arrivare fino alla fine.