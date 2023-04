Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando con le stelle: sarà sostituita? La verità

In questo periodo si sta molto parlando dell’eventualità che Selvaggia Lucarelli possa essere sostituita a Ballando con le stelle. Questa voce sta circolando da davvero tanto tempo, al punto che si sta facendo sempre più consistente.

I volti del programma, tra cui Milly Carlucci, stanno adoperando un atteggiamento piuttosto criptico, non confermando, ma neppure smentendo, tali indiscrezioni. Ebbene, sulla faccenda è intervenuta direttamente la giornalista. Vediamo che cosa ha detto.

Selvaggia parla della sua possibile uscita da Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli lascerà davvero Ballando con le stelle? Questa è l’indiscrezione che sta circolando da un bel po’ di tempo sul web. Dopo l’intervento di Milly Carlucci nel corso di un’intervista, in cui la conduttrice smentì le voci inerenti delle probabili inimicizie tra giurati, ci sono stati aggiornamenti. Nello specifico, infatti, a rompere il silenzio è stata la diretta interessata mediante il suo account di Instagram.

Selvaggia è intervenuta dicendo di essere venuta a conoscenza delle voci circolate in rete in merito ad un suo possibile abbandono del talent show di Rai 1. Ebbene, a tal riguardo, ha detto che, almeno per il momento, non ne sa nulla. Ad ogni modo, la giornalista ci ha tenuto a lasciare il beneficio del dubbio. A tal riguardo, ha ammesso di essere consapevole di quello che è il suo valore nella trasmissione. Tuttavia, nessuno è insostituibile nella vita, figuriamoci nell’ambito della televisione.

La Lucarelli commenta le sue possibili sostitute

Insomma, un intervento alquanto oggettivo e sensato che sta generando molto sgomento. Selvaggia Lucarelli, poi, ha speso delle parole anche per commentare i rumor inerenti le possibili persone che potrebbero sostituirla a Ballando con le stelle. In questi giorni sono trapelati i nomi di Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e, addirittura, Barbara D’Urso.

A tal riguardo, Selvaggia ha detto di non dare nessun peso a queste indiscrezioni. Non le interessa affatto il nome di chi potrebbe sostituirla come giurata del talent show, in quanto questo non è un programma suo, pertanto, tutto potrebbe accadere. Con questo intervento, dunque, Selvaggia, seppur in modo non del tutto esplicito, ha confermato l’esistenza di un po’ di sgomento dietro le quinte dello show. Come andrà a finire la faccenda? La donna lascerà davvero il suo posto alla corte di Milly Carlucci? Non resta che attendere per scoprirlo.