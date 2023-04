Uomini e Donne spoiler prossime puntate: Roberta insulta pesantemente Nicole, scoppia il caos

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad una discussione piuttosto concitata tra Roberta Di Pauda e Nicole. Le due donne non nutrono esattamente una reciproca simpatia, sta di fatto che in più occasioni si sono punzecchiate.

Ad ogni modo, nella registrazione effettuata il 2 aprile, le due hanno avuto uno scontro particolarmente acceso. Altro momento decisamente degno di nota, che vedremo verso la fine di questa settimana, riguarda Tina e Gemma. Vediamo cosa accadrà.

Lite Roberta e Nicole nelle prossime puntate di Uomini e Donne

Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Nicole porterà in esterna Cristian. Il corteggiatore le piacerà molto, al punto da arrivare ad ammettere che sia quello verso il quale nutre maggiore interesse. Tra i due, però, non ci sarà nessun bacio, e la tronista motiverà questa scelta asserendo di aver sbagliato a baciare subito Andrea e Carlo. In studio, allora, si aprirà una polemica infinita con Roberta Di Padua.

Quest’ultima, infatti, accuserà la tronista di essere una “freg*a moscia”. Simili accuse scateneranno un putiferio e, ad un certo punto, la dama del trono over attaccherà anche i corteggiatori. A tal riguardo, li definirà dei “sottoni” in quanto accettano passivamente tutte le decisioni della tronista senza replicare. Anche Luca avrà uno scontro con una nuova corteggiatrice, ovvero, Chiara, una giovane ragazza napoletana.

Spoiler UeD: liti e battute piccanti

I due avranno un diverbio in quanto lei si mostrerà piuttosto fredda in esterna. La corteggiatrice proverà a discolparsi dicendo di volerci andare piano e di non essere una che subito si “concede”. Le sue affermazioni, però, genereranno un certo malumore, sta di fatto che i due discuteranno animatamente. In seguito, poi. la ragazza lascerà lo studio. Al trono over, poi, vedremo che ci saranno delle novità per Gemma.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, infatti, vedremo che la dama si relazionerà ad un nuovo cavaliere di nome Claudio. Tina Cipollari ironizzerà sul pantalone attillato del signore, al punto da alludere che Gemma sia stata attratta proprio da questo. Anche Riccardo e Armando conosceranno due dame nuove. Infine, torneranno nel parterre Alessandro e Pamela, i quali ammetteranno di essere in crisi. Dopo un dibattito piuttosto acceso, e gli interventi di Maria De Filippi, i due faranno la pace e decideranno di proseguire.