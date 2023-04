Il Paradiso delle signore trama 5 aprile: Matilde delusa, Gemma scopre la verità su Marco

La trama della puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore rivela che l’accordo tra Vittorio e Ezio andrà a buon fine. Questo, dunque, genererà un certo turbamento in Matilde, la quale si troverà a fare i conti con l’uscita dall’azienda del direttore.

In merito a Lamantia, quest’ultimo proverà in tutti i modi a riconquistare la Puglisi. Riuscirà nel suo intento? Per quanto riguarda Gemma, malgrado i tentativi di Ezio e Veronica di nasconderle la verità, la giovane scoprirà il segreto di Marco.

Lamantia riuscirà a farsi perdonare dalla Puglisi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Ezio e Veronica sapranno del vero motivo per il quale Marco è tornato in città. I due, però, decideranno di mantenere il segreto con Gemma. Quest’ultima dopo un po’ di tempo, si troverà a fare una scoperta che la lascerà davvero senza parole. Come prenderà questa notizia davvero inaspettata che piomberà come un fulmine a ciel sereno? La giovane sarà ancora dell’idea di sposare Roberto o avrà qualche ripensamento?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Lamantia le proverà tutte per cercare di riconquistare la fiducia della Puglisi. A tal riguardo, deciderà di chiedere scusa. Il giovane spererà con ogni fibra del suo essere che Rizzo accetti il suo pentimento. Le cose andranno davvero in questa direzione oppure ci sarà qualche colpo di scena? Irene, intanto, prenderà la decisione di invitare Alfredo per una cena in famiglia.

Spoiler 5 aprile: Gemma va in panico

In merito a Ezio e Vittorio, invece, tra i due ci saranno tutti i presupposti per avviare una collaborazione. Dopo tutto quello che è successo di recente, infatti, Conti deciderà di trovarsi degli alleati per fare la guerra a Umberto, Tancredi e Matilde. Ad ogni modo, quest’ultima rimarrà molto delusa. La donna, infatti, si troverà a fare i conti con l’improvvisa assenza del direttore della Palmeri e questo la renderà particolarmente nervosa e turbata.

Per quanto riguarda Gemma, invece, la ragazza continuerà ad essere dell’idea di sposare Roberto. Ad ogni modo, farà una scoperta che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Malgrado Ezio e Veronica abbiano provato in tutti i modi a cercare di nascondere il vero motivo per cui Marco è tornato a Milano da solo, la ragazza lo scoprirà. La storia con Stefania è giunta al termine. In che modo reagirà la protagonista? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.