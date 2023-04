Oroscopo 4 aprile 2023: Toro impavidi, Scorpione un po’ pensierosi

Secondo l’oroscopo del 4 aprile, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere più consapevoli. I Bilancia tendono spesso a darsi più colpe del dovuto

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle faccende in sospeso da risolvere. Non perdete tempo nel tentativo di ricucire dei rapporti ormai logorati. Impegnatevi piuttosto su alcune situazioni che stanno nascendo in questo periodo.

Toro. Siete determinati e senza paura. In questo periodo vi sentite invincibili. Prestate attenzione, però, perché se siete su di un piedistallo potreste cadere giù da un momento all’altro, quindi, occhi ben aperti.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 aprile vi invita a risolvere le questioni in sospeso. Non siate troppo pretenziosi e, soprattutto, imparate a riconoscere anche i vostri difetti prima di criticare solo quello che fanno gli altri.

Cancro. Spesso tendete a vedere le cose bianche o nere, ma nella vita esistono tantissime sfumature. Allargate i vostri orizzonti e sappiate distinguere la sfera privata da quella professionale per non incappare in problemi.

Leone. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. Sia in amore sia nel lavoro è importante allargare la vostra mente e sentirvi liberi. Cercate di essere più risoluti, specie sulle faccende di poco conto.

Vergine. Siete molto determinati, ma dovete prestare attenzione alle decisioni che prenderete nel prossimo futuro. Le stelle vi invitano ad essere un po’ meno impulsivi, specie nel lavoro.

Previsioni 4 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso tendete a sentirvi sbagliati anche quando non avete affatto motivo di crederlo. In amore è tempo di allargare i vostri orizzonti e di aprire il cuore a nuove esperienze e avventure.

Scorpione. I nati sotto questo segno sono un po’ pensierosi in questa giornata. L’Oroscopo del 4 aprile vi invita ad essere un po’ più risoluti. Non accettate qualunque cosa perché non volete deludere qualcuno. Non sforzate troppo il vostro corpo e la vostra mente.

Sagittario. Giornata piena di impegni e di cose da fare quella di oggi. Cercate di stabilire un ordine di priorità. In amore è importante essere un po’ più lungimiranti, in modo da fare anche dei progetti a lungo termine.

Capricorno. Ci sono delle soluzioni per ogni problema, ricordatevelo. Se siete un po’ agitati per alcune cose che si sono verificate, cercate di fermarvi un attimo e di riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate.

Acquario. Cambiamenti all’orizzonte, ma cercate di essere cauti. Aspettate prima di prendere una decisione troppo drastica che riguarda una persona. Ci sono delle faccende da analizzare con minuzia.

Pesci. Prendetevi il tempo necessario per riflettere su alcune decisioni da prendere e valutazioni da fare. Specie per quanto riguarda la sfera professionale è importante essere cauti.