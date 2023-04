Urla fuori dal GF Vip contro Micol Incorvaia: scoppia il caos, la regia censura

Manca davvero poco per la finale del Grande Fratello Vip e ovviamente i vippone sono in trepida attesa. In questi istanti però sono arrivate urla contro Micol Incorvalia, che a quanto pare l”hanno molto destabilizzata. Ma andiamo a vedere cosa è successo

Urla contro Micol Incorvalia: scatta la censura al GF Vip

La finalista del reality show ha raccontato al fidanzato Edoardo Tavassi cosa ha sentito fuori dalle quattro mura più spiate di Cinecittà. Ecco cosa ha riferito : Comunque mi hanno urlato che sono una falsa… chi? Ora, una ragazzina… ma non ho capito”. Il video, dopo questa dichiarazione di Micol si è interrotto cambiando inquadratura nella cucina dove si trovava Milena intenta a mangiare.

Chi vincerà il GF Vip 7? Tutti i pronostici

C’è molta attesa per la finale del GF Vip questa sera. Dopo più di sei mesi i vipponi finalmente potranno tornare alla vita normale e solo uno di solo porterà a casa anche il montepremi. Come in molti sanno questa edizione ha fatto molto discutere per via di alcuni atteggiamenti da parte die concorrenti.

Alfonso Signorini si è trovato costretto ad intervenire più volte mettendo ordine e provando soprattutto ad evitare guai seri ai concorrenti. Qualcuno ha definito questa edizione la brutta di sempre tanto che qualcuno ha ipotizzato che il reality potesse chiudere definitivamente i battenti. Ma chi vincerà questa sera?

I bookmaker parlano chiaro. Favoriti alla vittoria troviamo al primo posto Oriana Marzoli seguita poi da Nikita. Nella lista tra i favoriti troviamo anche il fidanzato di Micol, Edoardo anche se alcuni siti di gossip parlano addirittura di una possibile squalifica in diretta. Insomma, il televoto è ancora aperto e per sapere chi vincerà non ci resta altro che attendere