GF Vip, temporale crea danni e distrugge il palco esterno: finale a rischio?

Ieri notte sulla casa del GF Vip si è abbattuto un temporale che ha causato non pochi danni. Le forti raffiche di vento, associate all’acqua incessante piovuta dal cielo ha reso la zona esterna della casa alquanto inagibile.

Questo, dunque, pare porterà a dei cambi di programma imprevisti e improvvisi che ci saranno questa sera, durante la finale del reality show. Vediamo nel dettaglio, dunque, che cosa è successo.

Ecco i danni causati dal temporale di ieri sera al GF Vip

Questa edizione del GF Vip è stata tra le più controverse della storia del reality show. Ebbene, anche in occasione della finale sono successe delle questioni piuttosto incresciose che stanno generando un forte sgomento dietro le quinte del programma. Nello specifico, a causa di un fortissimo temporale che ieri sera ha devastato l’esterno della casa del GF Vip, ci saranno delle ripercussioni. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato una segnalazione che sta generando molto fermento.

La donna, infatti, ha detto che il maltempo ha distrutto totalmente il palco esterno a cui gli addetti ai lavori stavano lavorando. In tale luogo si sarebbero dovute svolgere alcune dinamiche previste nel corso della serata conclusiva di questa settima edizione del programma. Ad ogni modo, le cose non andranno in questo modo in quanto pare che le zone in questione non siano più agibili.

Cosa non si potrà fare durante la finale del 3 aprile

Stando a quanto riportato da Deianira, dunque, pare proprio che il temporale che si è abbattuto sulla casa del GF Vip ha creato dei danni molto importanti. Si vocifera, infatti, che per motivi di sicurezza e di agibilità la passerella sia stata annullata. La maggior parte delle dinamiche di gioco, dunque, pare si svolgeranno all’interno della casa, a meno che non saranno effettuate delle riparazioni nelle prossime ore.

Ad ogni modo, non c’è nulla che potrebbe impedire la messa in onda della finale di questa sera del GF Vip. A partire dalle ore 21:45 circa, infatti, su Canale 5 andrà regolarmente in onda l’ultima puntata di questa lunghissima settima edizione del reality show. Alfonso Signorini decreterà, al termine della messa in onda, il vincitore di questa edizione. Chi tra Oriana, Micol, Giaele, Tavassi, Nikita, Alberto e Milena si aggiudicherà questo titolo? Non resta che attendere la messa in onda di questa sera per scoprirlo.