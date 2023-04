Maria De Filippi, sapete chi sono i suoi ex fidanzati? Con uno si sente ancora….

Prima di conoscere Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha avuto due storie molto importanti. A parlarne è stata lei stessa in un’intervista raccontando dettagli inediti della sua vita passata.

A quanto pare il primo ragazzo della conduttrice di Uomini e Donne è stato un amico di suo fratello, che all’epoca non l’aveva presa benissimo. Maria aveva poco più di diciotto anni ed è stata con quel ragazzo per tre anni. La storia è finita male, ma la conduttrice ha ammesso che è stata colpa sua.

Chi sono gli ex (forse famosi) di Maria De Filippi?

Non siamo abituati a conoscere dettagli della vita privata di Maria De Filippi, eppure non molto tempo fa, la conduttrice si è lasciata andare a molti particolari del suo passato, parlando anche dei suoi amori. Prima di conoscere Costanzo ha avuto due amori.

Il primo a 18 anni, si trattava di un amico di suo fratello che ancora oggi sente per messaggi. Siamo stati assieme tre anni l’avevo trattato male” sono state le parole di Maria De Filippi , “mi era rimasto il rimorso, sono felice di aver riallacciato”.

Successivamente, mentre frequentava l’università, conobbe un ragazzo di cui si innamorò perdutamente, e con cui rimase ben sette anni. Lui è stato il suo fidanzato “storico”, quello dei vent’anni, con cui è cresciuta ma con cui purtroppo finì. Oggi il suo ex fa di professione l’otorino e non sono rimasti in nessun contatto.

L’amore vero arrivato a 30 anni

Dopo la fine di questa storia, la conduttrice si trasferì a Roma dove conobbe Maurizio Costanzo. Fresco di divorzio dalla terza moglie Marta Flavi, il giornalista inizialmente era il capo di Maria De Filippi. “Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio. Era il mio capo” ha detto la conduttrice. La conduttrice però non ha nascosto di essere rimasta affascinata dal suo cervello, aveva un’intelligenza unica e quello le ha fatto perdere la testa.