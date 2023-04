Il Paradiso delle signore spoiler 6 aprile: Adelaide sconvolta da una notizia

Gli spoiler della puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà spiazzata da una tragica notizia. Vito, dal canto suo, le proverà tutte per riuscire a riguadagnarsi la fiducia di Maria.

Le cose, però, prenderanno una piega del tutto inaspettata. Francesco, infatti, farà un passo importante. Intanto, i veri motivi che hanno spinto Stefania e Marco a lasciarsi verranno alla luce. Umberto farà una proposta a Vittorio.

Adelaide spiazzata da una notizia al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide riceverà una notizia davvero spiazzante. La donna arriverà a prendere la decisione di partire e allontanarsi da Milano. Marcello si mostrerà estremamente propenso a lasciare la città insieme alla contessa. Prima che questo possa verificarsi, però, Italo chiederà alla donna un incontro da soli. Lei accetterà, ma cosa succederà durante tale appuntamento?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria sarà particolarmente arrabbiata. La giovane non riuscirà a perdonare Vito per quello che le ha fatto. Il ragazzo, dal canto suo, le proverà tutte per cercare di farsi perdonare. Nel frattempo, un ruolo molto importante verrà giocato da Francesco. Quest’ultimo, infatti, troverà il coraggio e deciderà di rivelare i suoi sentimenti alla Puglisi. Che cosa deciderà di fare la ragazza?

Spoiler 6 aprile: Ezio scopre tutto su Stefania e Marco

Nel frattempo, al Paradiso delle signore ci sarà grosso fermento nella puntata del 6 aprile. In particolar modo, infatti, vedremo che Vittorio verrà spiazzato da una proposta inaspettata. Nel dettaglio, Umberto gli chiederà di acquisire lui il Paradiso Market in quanto ha intenzione di chiudere questa attività. Conti, però, avrà davvero poco tempo per decidere il da farsi, pertanto, sarà piuttosto turbato.

Intanto, Marco verrà a conoscenza di quello che potrebbe accadere da un momento all’altro al Paradiso Market e ne resterà particolarmente colpito. Ezio, intanto, si troverà a fare una scoperta del tutto inaspettata. Nello specifico, infatti, vedremo che l’uomo scoprirà quale sia il vero motivo per cui Stefania e Marco hanno deciso di interrompere la loro relazione sentimentale. Che cosa sarà successo di così irrisolvibile? Intanto le cose per Adelaide si complicheranno parecchio. Che cosa succederà nel corso del suo incontro privato con Italo prima della partenza? Non resta che attendere per scoprirlo.