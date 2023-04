Uomini e Donne spoiler 4 aprile: Lavinia fa la sua scelta, Federico e Carola ritornano

Martedì 4 aprile andrà in onda la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. La ragazza ha portato a compimento il suo percorso durante il fine settimana appena trascorso e adesso sarà mandato tutto in onda.

Per l’occasione, Maria De Filippi farà entrare in studio anche due ospiti speciali, ovvero, Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Inoltre, ci saranno anche alcuni parenti dei corteggiatori. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Spoiler 4 aprile: i momenti antecedenti la scelta di Lavinia Mauro

Nel corso della puntata del 4 aprile di Uomini e Donne ci sarà la messa in onda della scelta di Lavinia Mauro. La ragazza si presenterà con uno splendido abito rosso, mentre i due corteggiatori saranno con il completo classico. Prima di entrare nel vivo della scelta, Maria inviterà ad entrare Carola e Federico e anche le sorelle dei due corteggiatori. In seguito, poi, verrà mandato in onda un filmato in cui Lavinia farà un po’ il punto della situazione e non mancheranno episodi divertenti, ma anche commoventi.

Ad un certo punto, infatti, ci sarà un momento molto toccante poiché tutti i presenti in studio esporranno un ventaglio e cominceranno a sventolarsi, cosa che ha contraddistinto un po’ tutto il percorso di Lavinia. Lei ne rimarrà molto commossa. Poi saranno mandati in onda i momenti più belli prima con Campoli e poi con Corvino. Al termine, i due ragazzi usciranno dallo studio per apprendere la decisione della tronista uno per volta.

Lavinia e Alessio Corvino lasciano Uomini e Donne insieme

Il primo ad entrare secondo le anticipazioni del 4 aprile di Uomini e Donne, sarà Alessio Campoli, che come prevedibile, non sarà la scelta. Il ragazzo, però, si comporterà da vero signore in quanto comprenderà la tronista e, al termine del suo discorso, l’abbraccerò anche. Giunto il momento di Alessio Corvino, poi, Lavinia gli farà tutto un discorso sugli alti e bassi vissuti e poi gli comunicherà di essere la scelta. Lui le risponderà rammentando un’esterna in cui i due stavano costruendo il puzzle del loro percorso.

Ebbene, a tale puzzle manca un pezzo, che Alessio le darà in quella circostanza. Dopo averlo fatto, i due si baceranno e balleranno insieme. Alessio, poi, si complimenterà con lei per la sua bellezza e poi le dedicherà anche una canzone. Entrambi sembreranno piuttosto felici e commossi per come siano andate le cose. Anche i presenti in studio accompagneranno con un caloroso applauso la neo coppia.