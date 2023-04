Uomini e donne oggi, e aprile 2023, dama nel mirino: l’affondo del web “tristezza infinita questa donna!”

Una nuova puntata di Uomini e donne è da poco terminata su Canale 5. A tenere acceso l’interesse del pubblico Silvia e Marko del Trono Over. Quest’ultimo è approdato nel programma di recente e ha iniziato una conoscenza con la dama. Sono usciti insieme a cena e lui ha approfittato della situazione per dirle come stanno davvero le cose.

Marko racconta oggi in studio che la serata stava procedendo nel migliore dei modi, fino a quando non ha fatto questa confessione. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere le ha confessato di non avere più un lavoro. Attualmente è disoccupato e non ha una stabilità economica

Uomini e donne oggi: Silvia umilia Marko e scatta la bufera sui social

Il cavaliere ha raccontato che nel momento in cui ha detto a Silvia queste cose lei è come se avesse storto il naso e cambiato idea immediatamente su di lui. Nel confronto in studio Silvia non ha negato il suo pensiero e ha precisato che ad oggi a 50 anni vuole una stablità e non vuole più prendersi cura di un uomo.

Lo ha sempre fatto in passato ma adesso in un rapporto vuole spensieratezza. Queste poche parole sono bastate per scatenare un putiferio sia dentro il programma che fuori. Infatti, ad andarle contro ci ha pensato Gianni Sperti che più volte ha sottolineato quanto queste sue frasi sono di una tristezza infinita. “Dove c’è l’amore non si vede altro”, ha chiosato Sperti.

Cosa non è piaciuto al pubblico a casa

Anche sul web a quanto pare sono arrivate critiche pesanti per la donna. Molti utenti hanno scritto che Silvia è una persona molto superficiale e che non può soffermarsi su una cosa così stupida.

Inoltre, molti telespettatori che potrebbero anche darle ragione, la accusano di aver umiliato pubblicamente Marko. Questa parte del pubblico crede che la dama avrebbe potuto evitare tutto questo semplicemente dicendo che non le piace il cavalier