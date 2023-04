Il Paradiso delle signore trama puntata 7 aprile: Vito aggredisce Francesco

La trama della puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore rivela che Francesco si deciderà a raccontare a Maria tutto quello che prova per lei. Le sue parole, scritte all’interno di una lettera, saranno intercettate da Vito.

Questo susciterà l’ira del ragazzo, che infatti reagirà in maniera del tutto inaspettata. Marcello, dal canto suo, farà una sgradevole scoperta su Adelaide. Marco, invece, farà una proposta a Tancredi che riguarda il Paradiso Market.

Marco fa una proposta a Tancredi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco sarà molto in pena per le sorti che potrebbero spettare al Paradiso Market. Per tale motivo, farà una proposta a Tancredi. Nello specifico, gli chiederà di diventare il proprietario della rivista. Come reagirà Tancredi? Nel frattempo, Marcello sarà pronto per partire con Adelaide. Ad un certo punto, però, il ragazzo farà una scoperta alquanto sgradevole che lo lascerà particolarmente turbato.

Francesco, intanto, sarà sempre più propenso ad aprire il suo cuore a Maria. Clara lo spronerà a raccontarle tutto quello che sente per lei. Salvatore, invece, si mostrerà un po’ più titubante ed esorterà il ragazzo ad andarci paino e a valutare bene le sue prossime mosse. Ad ogni modo, Francesco deciderà di scrivere una lettera per Maria, in cui le confesserà tutti i suoi sentimenti.

Trama 7 aprile: rissa tra Francesco e Vito

Tale missiva verrà intercettata da Vito, il quale sta facendo di tutto per riconquistare la fiducia di Maria. Colto da un raptus di gelosia, infatti, il ragazzo aggredirà fisicamente Francesco. La situazione prenderà una piega del tutto inaspettata, fino a che non sarà la Boscolo ad intervenire per placare gli animi. Su di un altro versante, poi, nel corso della puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore, vedremo che Gemma e Marco avranno un confronto.

Dal dialogo sembrerà proprio che tra i due sia rimasta solo una sincera amicizia e nulla di più. Marco, dal canto suo, ammetterà di non poter comunque mai dimenticare Stefania e tutto quello che ha rappresentato per lui. Ad ogni modo, ci saranno parecchie cose che non tornano. Dietro le apparenze, infatti, si celano delle verità che potrebbero compromettere considerevolmente la vita dei due ragazzi. Di che cosa si tratta? L’unico ad avere delle informazioni in più sulla faccenda sarà Ezio.