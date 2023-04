Uomini e donne anticipazioni, Silvio lascia il programma ma ecco la proposta di Maria

Nel corso degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne, i telespettatori hanno visto terminare la frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio. Il motivo lo ha rivelato la dama torinese, la quale non ha più digerito i modi e le richieste esplicite del cavaliere.

Compreso che non c’era ormai più nulla da fare, Silvio ha abbandonato il programma affermando di aver fatto il possibile per conquistarla. Tuttavia, in queste ore, Maria De Filippi l’avrebbe richiamato per fargli una proposta.

Uomini e donne: Silvio ha lasciato il parterre

La presenza di Silvio a Uomini e donne ha suscitato molto interesse da parte del pubblico a casa ma anche da parte di molte donne. Gemma non è sembrata affascinata dall’uomo e questo lo hanno confermato anche gli opinionisti. Tra la Galgani e Silvio è finita in malo modo e per questo motivo lui ha deciso di andare a casa, dato che aveva scritto alla redazione solo per la dama piemontese.

Ad accusare Gemma in particolar modo Tina che ha sempre sostenuto dall’inizio che non fosse interessata a Venturato. Alla fine lui ha deciso di salutare tutti, ringraziando Maria ma anche tutti coloro che lavorano con lei.

Maria De Filippi pronta a non fare a meno del cavaliere

Non ci sono dubbi che Silvio abbia lasciato il segno a Uomini e Donne. La sua personalità e il suo modo di fare ha incuriosito molto e la cosa ha portato di conseguenza numerosi ascolti alla trasmissione: con il nuovo cavaliere, lo share è schizzato alle stelle. Per tale motivo, Maria De Filippi non sarebbe pronta a fare a meno di lui.

Dopo l’addio al programma, la conduttrice avrebbe chiamato il cavaliere in privato per fargli una proposta. Quale? Di restare nel parterre e considerare nuove conoscenze. Non a caso, stando a quanto rivelato dagli esperti, la redazione avrebbe ricevuto diverse chiamate da parte di donne pronte a conoscerlo