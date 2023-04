Finale Grande Fratello Vip, due vipponi esclusi dallo studio: ecco chi non ci sarà stasera

Grande attesa per la finale del Grande Fratello Vip. Questa sera Alfonso Signorini proclamerà il vincitore di questa settima edizione. In onda da settembre 2022 ad aprile 2023, per 197 giorni, il reality questa sera giunge al termine.

A contendersi la vittoria i sei finalisti del reality show durato sei mesi e mezzo. Loro sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Chi vincerà?

Ecco chi non prenderà parte alla finale del GF Vip 7

Intanto, in rete in queste ore sono circolate alcune indiscrezioni. Secondo le nuove disposizioni imposte dal programma, questa sera, giorno della finale del Grande Fratello Vip 7, in studio non dovrebbero esserci i vipponi squalificati in questa lunga edizione del reality show di casa Mediaset. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Una scelta che non è piaciuta al pubblico a casa tanto che sta riversando sui social il proprio dissenso. Purtroppo, viste le nuove regole al momento non ci sarebbero altre alternative e Alfonso non può far altro che obbedire ai vertici Mediaset.

Il grande successo di questa edizione del reality

“Anche quest’anno, “Grande Fratello Vip” ha avuto un seguito record. Motivo per cui si è decisi di portare avanti il programma per ben sei mesi. I numeri infatti parlano chiaro: il “Grande Fratello Vip” ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con uno share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni la share è al 21.4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%).