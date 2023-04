Un posto al sole, anticipazioni martedì 4 aprile: Rossella sconvolta, ha scoperto tutto!

Una nuova puntata attende i fan di un posto al sole. Le anticipazioni del 4 aprile ci fanno sapere che SIlvia penserà di cedere il 50% delle quote del caffè Vulcano ad Alberto. Le sorti del locale e della Graziani potrebbero però cambiare rapidamente. Rossella infatti scoprirà con orrore che dietro alle critiche sul web, si cela lo zampino del Palladini.

Intanto Roberto, dopo aver ceduto al fascino di Lara, sarà travolto dai sensi di colpa e tenterà di riavvicinarsi a Marina, ignara che le cose tra suo marito e la Martinelli siano degenerate. La Martinelli però non resterà a guardare

Un posto al sole anticipazioni: Rossella salva sua madre Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Silvio dopo aver detto di No ad Alberto si troverà costretta a fare marcia indietro. La donna penserà di richiamarlo e di accettare la sua proposta. Ovviamente prima di farlo dovrà parlare con i usoi collaborati e dopo averlo fatto nessuno sarà d’accordo con la sua decisione.

Per lei però potrebbero arrivare belle notizie. Infatti, la figlia scoprirà tutta la verità, ovvero che dietro al boicottaggio del locale c’è proprio lo zampino del Palladini. Ancora una volta l’avvocato dimostrerà di essere una persona cattiva e interessata solo al suo benessere.

Lara pronta a raccontare tutto a Marina

Nel corso della puntata vedremo anche Marina e Roberto sempre più distanti. Il Ferri purtroppo ha ceduto di nuovo al fascino di Lara mettendo a rischio la sua relazione. Roberto però capirà di aver commesso un grave errore e subito proverà a rimediare nei confronti della moglie.

Appena la Martinelli vedrà che tra i due coniugi le cose si stanno mettendo per il verso giusto, la bionda metterà in atto un nuovo piano malefico per metterli in crisi. Il suo piano è quello di raccontare tutto a Marina.