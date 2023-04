Sonia Bruganelli fa un costosissimo regalo a Giulia Salemi: tumulto sul web (VIDEO)

Poco prima della messa in onda dell’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli si è recata in camerino da Giulia Salemi per darle un regalo. Lo scorso 1° aprile è stato il compleanno di Giulia, la quale ha compiuto 30 anni.

Per l’occasione, Sonia ha deciso di spiazzare la portavoce dei social di questa edizione appena conclusa del reality show con un pensiero davvero costosissimo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sonia spiazza Giulia prima della finale del GF Vip

La rivalità che sembrava esserci tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli al GF Vip, a quanto pare, era solo frutto dell’immaginazione dei telespettatori più maliziosi. Tra le due donne, infatti, c’è un’immensa stima reciproca e anche un grande affetto. A dimostrazione di tutto ciò c’è stato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, infatti, ieri sera, poco prima della messa in onda del GF Vip, Sonia Bruganelli è andata in camerino da Giulia Salemi per offrirle un regalo.

L’opinionista ha esordito dicendo di averle voluto fare questo omaggio in occasione del suo compleanno. Sonia ha anche aggiunto che spera che Giulia possa indossare questo indumento in un’occasione speciale, come ad esempio una prima importante. Giulia è rimasta letteralmente senza parole. La ragazza, infatti, ha ringraziato la sua collega e l’ha abbracciata calorosamente.

Il costosissimo regalo della Bruganelli alla Salemi

Dopo aver letto anche il biglietto scritto da Sonia Bruganelli, Giulia Salemi è passata all’apertura del regalo. Ebbene, all’interno di una busta di Louis Vuitton era contenuto uno splendido abito nero molto elegante. Il vestito in questione è un tubino, impreziosito da una cintura luminosa. L’influencer, nel momento in cui ha aperto la cerniera e si è trovata dinanzi l’abito, è rimasta a bocca aperta ed ha detto che fosse davvero bellissimo.

Ebbene, inevitabilmente sul web c’è stato un certo tumulto. In molti, infatti, hanno commentato il costosissimo regalo fatto da Sonia a Giulia. Per alcuni la Bruganelli ha davvero esagerato, mentre altri hanno reputato davvero nobile e bello il gesto della moglie di Paolo Bonolis. Ricordiamo che Sonia potrebbe cedere il suo posto di opinionista proprio alla Salemi alla prossima edizione del GF Vip, proprio perché crede tanto nel suo potenziale. Inoltre, dal video in questione è emerso anche che Giulia potrebbe prendere parte alla prossima edizione di Ciao Darwin.