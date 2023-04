Da Un Posto al Sole al Quirinale: l’ascesa del famoso attore, che fortuna!

Una soddisfazione immensa per l’amatissimo attore italiano di Un posto al sole che pochi giorni fa è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Stiamo parlando di Davide Devenuto, compagno di vita della grandissima attrice Serena Rossi.

Un riconoscimento conferitogli a seguito delle sue attività di beneficenza che porta avanti dal 2020 e per le quali il presidente Sergio Mattarella lo ha ritenuto meritevole di questa onorificenza. La compagna, è stata ovviamente al suo fianco in questo giorno così importante, supportandolo e sostenendolo.

Il messaggio di ringraziamento dell’attore

A rendere pubblico il riconoscimento datogli da Sergio Mattarella, lo stesso Davide Devenuto, postando un messaggio e una foto sui social. Mentre regge tra le mani la pergamena e la targa con inciso il suo nome e la dicitura “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica” l’attore ha ringraziato tutti coloro che in questi tre anni gli sono stati accanto.

“Poi, in un giorno, sono venute a galla tutte le emozioni meravigliose di questi ultimi tre anni. Gratitudine, soprattutto, orgoglio e riconoscenza per tutte le persone che hanno reso tutto questo possibile” Un’emozione indescrivibile, ha fatto sapere Davide e un riconoscimento che mai avrebbe pensato di ricevere…

Le motivazioni del riconoscimento a Davide Devenuto

Un riconoscimento inaspettato, ma che si è concretizzato, a seguito di un’attività nata ben tra anni fa, durante la pandemia, quando ha fondato insieme ad un altro socio il Comitato Laboo Onlus, fautore di iniziative come la “Spesasospesa”, con la quale si è attivato un circolo di solidarietà durante il primo lockdown, per aiutare chi vive in condizioni di indigenza.

Come detto in precedenza, accanto a lui sua moglie Serena che non ha mai perso il tempo e la voglia di sostenerlo in un progetto così importante. Su Instagram, a corredo di una foto che li vede insieme, elegantissimi, l’attrice scrive: “Metti una mattinata in Quirinale. Il mio Cavaliere Davide Devenuto. Bravo amore mio, che orgoglio”.