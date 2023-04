GF Vip, ex concorrenti assenti alla finale: qualcuno sbrocca e scoppia il caos

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel corso della finale di ieri sera del GF Vip molti ex concorrenti erano assenti. In questi giorni si è molto parlato dell’eventualità di non vedere tutti gli ex gieffini in studio, ma non erano ancora trapelate le motivazioni ufficiali.

Poco alla volta, però, un numero sempre maggiore di persone sta provvedendo a seminare un po’ di zizania sul web. Nello specifico, infatti, alcuni ex protagonisti stanno cominciando a levarsi dei sassolini dalle scarpe. Vediamo che cosa è emerso.

Ecco perché alcuni ex concorrenti del GF Vip erano assenti alla finale

Per quale motivo alcuni ex concorrenti erano assenti alla finale di ieri del GF Vip? Per alcuni la risposta è alquanto semplice. Nello specifico, infatti, pare che, dopo le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi, tutti i concorrenti squalificati, o che sono usciti a seguito di televoti flash come risposta ad un comportamento errato, non hanno avuto accesso alla finale. Tra di loro, infatti, non c’erano Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria usciti mediante squalifica, ma mancavano anche altri.

Non c’erano neppure Elenoire Ferruzzi e Giovanni Giacci, mandati via dal pubblico per alcuni comportamenti sbagliati. Ad ogni modo, all’appello mancavano anche altre persone che, apparentemente, non sembravano aver compiuto nulla di sbagliato durante il loro periodo di permanenza nella casa. Ebbene, tra queste persone c’è anche Nicole Murgia, che è uscita regolarmente mediante un televoto tradizionale.

Nicole Murgia lancia una bordata contro il GF Vip

In molti, dunque, non possono fare a meno di chiedersi per quali ragioni alcuni ex concorrenti del GF Vip siano risultati assenti alla finale del programma pur senza aver compiuto nulla di male. Ebbene, Nicole Murgia ha seminato un po’ di zizania sul web. La giovane, infatti, a un passo dalla messa in onda della puntata, si è lasciata andare ad uno sfogo. La giovane ha detto che avrebbe tanto voluto prendere parte allo show e concludere lì questa esperienza.

Purtroppo, però, non le è stata data la possibilità. La donna, inoltre, ha aggiunto che, non appena ne avrà la possibilità, sarà un po’ più esplicita con i suoi fan e racconterà i veri motivi per i quali non ha potuto prendere parte all’ultima puntata del reality show. Insomma, anche se il GF Vip è giunto al termine, pare che presto ci saranno tanti nuovi spunti per tornare a parlare del reality show e, perché no, svelare anche degli altarini.