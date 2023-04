Il Paradiso delle signore anticipazioni 10 aprile: colpo di scena per Marcello e Ludovica

Le anticipazioni della puntata del 10 aprile del Paradiso delle signore rivelano che i protagonisti festeggeranno il giorno di pasquetta. Ognuno di loro organizzerà qualcosa in compagnia di parenti o amici, o quasi tutti.

Gemma, ad esempio, sarà molto pensierosa, al punto da rifiutare una gita in compagnia del suo futuro marito Roberto. Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, invece, tra i due ci sarà un colpo di scena inaspettato. Tancredi farà una confessione a suo fratello.

Lieta novella al Paradiso delle signore

Nella puntata del 10 aprile del Paradiso delle signore vedremo che a casa Colombo ci si organizzerà per festeggiare il giorno di pasquetta. Ezio e Veronica decideranno di stare a casa, mentre Gemma dovrebbe incontrare il suo futuro marito. La giovane, però, convince Roberto a trascorrere questa giornata in solitaria con Mario. Le cose tra i due saranno palesemente molto strane.

In caffetteria, invece, arriverà una lieta novella. Nello specifico, infatti, vedremo che Salvatore annuncerà a tutti di essere diventato zio. Sua sorella Tina ha dato alla luce il suo primogenito, pertanto, non si potrà fare a meno di lasciarsi andare a dei festeggiamenti. Questa lieta novella, inoltre, farà presumere a molti che il ritorno di Agnese possa essere più vicino del previsto. Ricordiamo, infatti, che la donna era andata via da Milano per stare accanto a sua figlia nel corso della sua gravidanza.

Colpo di scena tra Ludovica e Marcello nella puntata del 10 aprile

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 10 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Maria sarà sempre molto adirata con Vito. La ragazza non sembrerà affatto intenzionata a fare qualcosa per cercare di venirgli in contro. Alfredo, invece, sarà piuttosto incuriosito dallo scoprire che cosa pensi Clara del suo spasimante. In merito a Marcello e Ludovica, invece, ci sarà un colpo di scena molto interessante.

La giovane andrà dal suo ex per restituirgli degli oggetti. Ad ogni modo, il rivedere certe cose farà riaffiorare nei due i ricordi. Per tale motivo, i ragazzi si lasceranno trasportare dal viale dei ricordi e tra loro potrebbe accadere qualcosa di davvero inaspettato. Matilde, dal canto suo, si renderà conto che Tancredi è piuttosto strano e turbato. La donna, però, non riuscirà a comprenderne i motivi. Successivamente, poi, vedremo che Tancredi confesserà a suo fratello Marco di stare male.