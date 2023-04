Oroscopo 7 aprile 2023: Leone concentrati, Acquario molto volitivi

Secondo l’oroscopo del 7 aprile, i nati sotto il segno dei Gemelli devono cercare nuovi stimoli. I Pesci, invece, devono essere propositivi e dinamici

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano ad essere più espansivi. Quando le cose non vanno esattamente nel modo in cui vi eravate immaginati, allora vi chiudete in voi stessi finendo per compromettere delle relazioni. Nono fatelo.

Toro. Non perdete tempo in chiacchiere. Questo è il momento di mettersi in gioco e di non aspettare che le cose semplicemente capitino. Cercate di essere più oculati nelle decisioni che prenderete.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 7 aprile vi invogliano a cercare nuovi stimoli. Frequentate nuovi ambienti e cercate di mettervi in gioco il più possibile, specie per quanto riguarda la carriera.

Cancro. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo contrattempo, ma verso il pomeriggio ci sarà una bella ripresa. Cercate di essere propositivi e lungimiranti e vedrete che non ve ne pentirete.

Leone. Siete molto concentrati su di un obiettivo e niente e nessuno può destabilizzarvi. Cercate, però, di non perdere delle occasioni nel mentre che siete occupati in altro. Ricordate che bisogna essere sempre pronti all’imprevedibile.

Vergine. Momento molto dinamico per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle novità in arrivo, ma è opportuno mantenere la calma. Non siate troppo frettolosi nel prendere decisioni importanti.

Previsioni 7 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete molto pazienti e con estrema semplicità rischiate di incappare in situazioni polemiche e sgradevoli. Specie in amore, però, questa sarebbe una cosa da evitare categoricamente.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere più decisi. Spesso perdete tempo nella speranza che le risposte vi arrivino. In realtà, dovete essere voi a darvi da fare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere propositivi e audaci. Buon momento per cercare di esprimere quello che avete dentro. Non siate troppo polemici, specie nei rapporti di coppia duraturi.

Capricorno. L’Oroscopo del 7 aprile vi invita ad essere un po’ più energici. Forse alcune problematiche che si sono verificate hanno fatto calare il vostro interesse, ma non abbiate paura, tutto tornerà a posto quanto prima.

Acquario. Siete desiderosi di raggiungere un traguardo e farete di tutto per ottenerlo. In ambito professionale è importante essere concentrati e propositivi. Non fermatevi alle apparenze.

Pesci. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Cercate di essere propositivi e di non lasciarvi ostacolare dai pensieri di persone che non riescono ad apprezzare il vostro valore. La prima cosa è piacere a se stessi.