Vi ricordate dell’ex tronista Giuseppe Mazzitelli? Eccolo oggi dopo la lunga detenzione al San Vittore

Agli appassionati di tv e di Uomini e donne il suo nome, Giuseppe Mazzitelli, ricorda inevitabilmente una vecchia edizione del programma in cui fu tronista anni fa. Per la squadra mobile della Polizia di Milano, invece, il significato pare sia ben altro.

Mazzitelli è stato infatti arrestato assieme ad altre tre persone nel corso di un’operazione (denominata “Car Sharing”) con l’accusa di traffico internazionale di droga: il gruppo era in possesso di 258 kg di hashish e 17 kg di marijuana, nascosta in un box auto nella zona Nord della città oltre che di quasi 120mila euro in contanti e di alcuni orologi di valore. Ma cosa fa oggi? E’ uscito dal carcere?

Uomini e donne, cosa fa oggi l’ex tronista

Oggi, Giuseppe Mazzitelli non è più in carcere e da tempo si dedica alla sua passione più grande. Dando uno sguardo al suo account ufficiale Instagram, tra le sue foto abbiamo scoperto che fa il tatuatore di professione.

Già all’epoca di Ued aveva diversi tatuaggi e forse ha fatto della sua passione proprio il suo lavoro, cercando di cambiare vita. Inoltre, in diversi scatti appare anche una ragazza, che pare sia la sua compagna. Non è mai stato sposato e tanto meno ha avuto figli.

L’indagine e l’arresto di Giuseppe Mazzitelli:

Da Uomini e donne al San vittore, almeno questa è stata la fine di Giuseppe Mazzitelli, tronista del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne nella stagione 2010. Il 35enne, nel 2015 è stato arrestato in flagranza insieme ad altre tre persone dopo una lunga indagine anti-droga condotta dalla Procura di Milano.

Il gruppo di ragazzi, secondo i detective, sarebbe sospettato di gestire un traffico internazionale di stupefacenti: una teoria più che fondata vista l’enorme quantità di droga in loro possesso e oltre 120mila euro in contanti. Valore totale dei beni trovati nell’abitazione, circa 400 mila euro.