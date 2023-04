GF Vip, video inediti: tutto quello che non avete visto sulla finale del reality show (VIDEO)

Ieri è stata una nottata molto lunga per Canale 5, in quanto c’è stata la finale del GF Vip. Quello che è andato in onda, però, non è affatto tutto, in quanto ci sono tanti video inediti in merito a quello che è successo.

Sul web, infatti, sono stati diffusi alcuni filmati nei quali è possibile prendere visione di alcune scene che si sono verificare nel backstage della trasmissione. Vediamo, dunque, tutto quello che non è stato mostrato.

I video inediti sulla finale del GF Vip: cosa non si è visto

I telespettatori del GF Vip credono di aver visto tutto quello che è accaduto ieri? Si sbagliano. All’indomani della messa in onda della finale del reality show, infatti, sul web stanno circolando delle clip molto interessanti che riprendono quello che è accaduto nel backstage. A tal riguardo, infatti, su The Pipol sono presenti dei video inediti sulla serata finale del GF Vip.

Essi riprendono, essenzialmente, quello che è accaduto in studio mentre si era in pubblicità o al termine della diretta. Come è possibile vedere da tali contenuti, anche una volta terminato il programma le rivalità tra gli ex concorrenti sono rimaste. Il trionfo di Nikita Pelizon, infatti, ha entusiasmato quasi solo esclusivamente Antonella Fiordelisi. Tutti gli altri, invece, si sono uniti a Oriana Marzoli per il suo secondo posto. (Continua dopo il video)

Come hanno festeggiato gli ex concorrenti: due fazioni sempre evidenti

In particolar modo, infatti, nei video inediti del GF Vip si vedono Nikita e Antonella brindare e festeggiare per la vittoria della Pelizon. Quest’ultima, inoltre, ha anche aperto una bottiglia di spumante pronunciando una frase molto importante. La vincitrice, infatti, ha detto che spesso il mondo è ingiusto, tuttavia, in questa circostanza la verità ha trionfato. Per quanto riguarda l’altra fazione, invece, Oriana ha festeggiato con Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Guendalina Tavassi.

Il gruppo degli Spartani, dunque, è rimasto coeso anche una volta terminato il programma. Molto probabilmente, sarà lo stesso anche in seguito. Le due fazioni, infatti, non sembrano avere nessuna intenzione di seppellire l’ascia di guerra e lasciarsi il passato alle spalle. Ora più che mai dal momento che Nikita è riuscita da sola a battere tutti gli spartani. Non resta che attendere, adesso, per tutti gli altri commenti a caldo dei concorrenti.