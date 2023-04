Edoardo Donnamaria lancia primo singolo, ma fa una gaffe: l’errore sulla copertina (FOTO)

Dopo aver partecipato al GF Vip, Edoardo Donnamaria ha deciso di cimentarsi anche nel mondo della musica, sta di fatto che presto lancerà il suo primo singolo intitolato “Il cielo stanotte”. Il brano in questione sarà disponibile a partire dalla mezzanotte del 4 aprile 2023.

Coloro i quali sono interessati ad ascoltarlo potranno farlo mediante le principali piattaforme musicali, quali: Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. Ad ogni modo, l’argomento che sta generando maggiore sgomento al momento è un altro e riguarda una gaffe presente sulla copertina. Vediamo di cosa si tratta.

Edoardo lancia il suo primo singolo: tutti i dettagli

Manca sempre meno al lancio del primo singolo di Edoardo Donnamaria. La canzone dell’ex concorrente del GF Vip è un inno all’amore e, in maniera più specifica, una dedica alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Tutti i fan, specie i Donnalisi, sono in fibrillazione per il lancio di questo brano, sta di fatto che non vedono l’ora arrivi la mezzanotte. Sul web, però, c’è chi ha notato un particolare dettaglio che riguarda la copertina del singolo di Edoardo.

La foto presente sulla copertina ritrae due ragazzi presi di spalle, mentre sono intenti a guardare un cielo stellato sul tetto di una macchina. Uno è in piedi, mentre l’altro è seduto e sul volto del primo è presente come il bagliore di una stella. Si tratta di una foto molto suggestiva che, tuttavia, non sembra essere tutta farina del sacco di Edoardo. Gli tenti più attenti, infatti, hanno notato un elemento.

La gaffe di Donnamaria sulla copertina

Stando a quanto trapelato dai social, infatti, sembra proprio che la foto in questione sia stata copiata da Pinterest. Su tale piattaforma, dove sono presenti tantissime immagini relative ai temi più disparati, pare ci sia anche la foto della copertina del primo singolo di Edoardo Donnamria. Lo scatto in questione, chiaramente, è stato modificato da un addetto che si occupa di questo, tuttavia, la sostanza è assolutamente la stessa.

In virtù di questo, dunque, tantissime persone non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulla faccenda. Almeno per il momento, però, il diretto interessato ha preferito non intervenire sulla faccenda per dare la sua versione dei fatti a riguardo. Per ora, infatti, Edoardo è assolutamente in fibrillazione per l’uscita del suo singolo. Non resta che attendere ancora un po’ per ascoltarlo.