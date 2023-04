“In love with you… ” Carlotta Mantovan dopo Fabrizio ci “riprova” con lui: amore senza fine…

Carlotta Mantovan è tornata attiva su Instagram. La vedova di Fabrizio Frizzi, infatti, ha condiviso un paio di foto che ha commosso tutti coloro che la seguono sul social network.

Alcuni giorni fa, ad esempio, l’ex conduttrice di Tutta Salute ha mostrato la figlioletta Stella, ovviamente non in viso… Ora invece ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrare il suo secondo amore… Lo scatto postato parla da solo!

Carlotta Mantovan mostra il suo nuovo amore

Da sempre molto apprezzata per la sua bellezza e il suo talento,Carlotta spesso è finita sotto le luci dei riflettori. In particolar modo la sua vita privata è stata al centro di pettegolezzi quando ha conosciuto Frizzi.

Nel 2014 si sono sposati e di seguito hanno dato alla luce la figlia Stella che oggi ha 9 anni. Poi nel 2018 la notizia che nessuno si aspettava, morte di Fabrizio che si è spento a causa di un’emorragia celebrare.

Dopo una sofferenza senza fine, negli ultimi tempi Carlotta è riapparsa sugli schermi, in particolare sui social, dove racconta le sue giornate. A farle ritrovare il sorriso un fedele compagno che ama alla follia: un cavallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

La nuova vita accanto a Stella via dall’Italia

Il merito della rinascita di Carlotta Mantovan è senza ombra di dubbio della figlia Stella Frizzi. Ricordiamo che quest’ultima è venuta al mondo grazie all’amore che la giornalista provava e tutt’ora prova per Fabrizio Frizzi che lo ha conosciuto a Miss Italia. Da due anni le due donne hanno deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi in Francia, in Provenza. una scelta difficile per l’ex conduttrice ma indispensabile per ricominciare a sorridere…