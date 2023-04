Uomini e Donne spoiler 5 aprile: novità per Riccardo e Armando, Gemma ci riprova

Nel corso della puntata del 5 aprile di Uomini e Donne è probabile ci sarà un breve momento dedicato alla scelta di Lavinia, che si è verificata ieri. Successivamente, poi, vedremo che Gemma Galgani tenterà l’approccio con un nuovo cavaliere. Il suo nome è Claudio e i due avranno modo di fare la conoscenza durante un ballo.

Per quanto riguarda Riccardo e Armando, invece, per i due cavalieri ci saranno delle novità. Entrambi, infatti, faranno una nuova conoscenza. Ospiti in studio, poi, due ex volti del programma. Vediamo tutto quello che succederà.

Gemma conosce un nuovo cavaliere a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 5 aprile di Uomini e Donne rivelano che, dopo la fallimentare esperienza con Silvio, Gemma Galgani deciderà di aprirsi con un nuovo cavaliere. Nello specifico, infatti, vedremo che la dama resterà particolarmente colpita da un uomo di nome Claudio. Come andranno le cose tra loro? La dama riuscirà a trovare finalmente l’amore dopo le numerose esperienze fallimentari che ha avuto? Tina non esiterà a fare delle battute sull’uomo in questione. In particolare, si soffermerà sul pantalone attillato che indosserà.

Nella messa in onda in questione, poi, si continuerà a parlare del trono classico e saranno tirati in ballo anche altri protagonisti molto discussi. Al centro dell’attenzione tornerà ad esserci Armando Incarnato. Dopo le innumerevoli polemiche sorte la scorsa volta in quanto ha mandato via due dame che erano venute per conoscerlo, l’uomo si relazionerà ad una donna nuova venuta da poco in studio.

Spoiler 5 aprile: novità per Riccardo, arrivano due ospiti

Anche per Riccardo Guarnieri ci saranno delle novità nel corso della puntata del 5 aprile di Uomini e Donne. Il protagonista conoscerà una nuova dama, che da poco è entrata a far parte della trasmissione. Ricordiamo, infatti, che sono arrivati dei nuovi volti all’interno del talk show pomeridiano. Tra i due sembrerà esserci una certa sintonia, tuttavia, è ancora troppo presto per pensare che tra loro possa esserci qualcosa di concreto.

Ospiti di Maria De Filippi, poi, saranno due ex volti del trono over. Le persone in questione sono Alessandro e Pamela. I due hanno lasciato la trasmissione un po’ di tempo fa e pare stiano attraversando un momento di crisi. La coppia, infatti, paleserà quasi la volontà di interrompere la loro conoscenza. Grazie alla mediazione della conduttrice, però, ci sarà un cambio di rotta. Di loro, però, molto probabilmente si approfondirà nel corso delle prossime puntate.